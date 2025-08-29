Proyecto de Ley que afectaba solo al pdte. Boric avanza en el Congreso con importante cambio - Chilevisión

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala un proyecto de reforma constitucional que en su forma original, afectaba solo al presidente Gabriel Boric.

Se trata de un proyecto que buscaba imponer una edad mínima de 65 años para el pago de la pensión vitalicia que reciben los exmandatarios.

El actual mandatario tendrá 40 años cuando termine su periodo, por lo que a diferencia de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, los únicos tres expresidentes vivos a la fecha, Boric no recibiría este monto bajo los criterios de este proyecto. Sin embargo, el proyecto sufrió un importante cambio.

Cambio en la Cámara

La dispersión de votos de la oposición suprimió el requisito de edad para el pago de esta dieta bruta de alrededor de 7 millones de pesos, que líquido queda en $5 millones.

Si bien se suprimió el requisito, sí hubo otro cambio que afectará a losexpresidentes: La Comisión de Constitución de la Cámara suprimió el régimen de asignaciones que oscila en alrededor de $8 millones para el funcionamiento de oficinas.



Este cambio sí afectará a todos: Frei, Lagos, Bachelet y Boric, una vez que deje el Gobierno. Así, si el proyecto sigue avanzando con estas indicaciones, el actual mandatario SÍ podrá recibir la pensión al igual que el resto de los exmandatarios, pero ninguno de ellos contará ya con el dinero de las asignaciones.



Ahora la reforma deberá ser votada en la Sala de la Cámara, donde deberá contar con el respaldo de al menos 89 diputados para seguir avanzando.