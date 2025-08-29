 Proyecto de Ley que afectaba solo al pdte. Boric avanza en el Congreso con importante cambio - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla “Sandra varias veces me contó que...”: Los testimonios que cambiaron el rumbo del caso de femicidio Corte de Apelaciones ordena a Natalia Valdebenito abstenerse de hacer rutinas sobre tragedia en mina El Teniente Una patente adulterada: Así cayó el último detenido por secuestro de empresario en Quilicura Ejército desvincula a los tres cabos que fueron sorprendidos con más de 11 kilos de marihuana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/08/2025 10:41

Proyecto de Ley que afectaba solo al pdte. Boric avanza en el Congreso con importante cambio

Publicado por CHV Noticias

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala un proyecto de reforma constitucional que en su forma original, afectaba solo al presidente Gabriel Boric

Se trata de un proyecto que buscaba imponer una edad mínima de 65 años para el pago de la pensión vitalicia que reciben los exmandatarios. 

El actual mandatario tendrá 40 años cuando termine su periodo, por lo que a diferencia de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, los únicos tres expresidentes vivos a la fecha, Boric no recibiría este monto bajo los criterios de este proyecto. Sin embargo, el proyecto sufrió un importante cambio. 

Cambio en la Cámara

La dispersión de votos de la oposición suprimió el requisito de edad para el pago de esta dieta bruta de alrededor de 7 millones de pesos, que líquido queda en $5 millones. 

Si bien se suprimió el requisito, sí hubo otro cambio que afectará a losexpresidentes: La Comisión de Constitución de la Cámara suprimió el régimen de asignaciones que oscila en alrededor de $8 millones para el funcionamiento de oficinas.

Este cambio sí afectará a todos: Frei, Lagos, Bachelet y Boric, una vez que deje el Gobierno. Así, si el proyecto sigue avanzando con estas indicaciones, el actual mandatario SÍ podrá recibir la pensión al igual que el resto de los exmandatarios, pero ninguno de ellos contará ya con el dinero de las asignaciones. 

Ahora la reforma deberá ser votada en la Sala de la Cámara, donde deberá contar con el respaldo de al menos 89 diputados para seguir avanzando. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo Fiestas Patrias: Revisa acá si puedes obtener $88.667

Lo último

Lo más visto

Cristián Campos llamó a Natalia Valdebenito a hacerse “friegas con azufre”

El actor se fue en contra de la comediante, luego de que esta hiciera una crítica en contra de su esposa, en medio del proceso judicial que enfrentó por abuso sexual en contra de su exhijastra.

29/08/2025

VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla

Los uniformados ingresaron por el tercer piso del domicilio y utilizaron por primera vez en este tipo de procedimientos un carro especial de origen francés que está completamente blindado.

29/08/2025

“Sandra varias veces me contó que...”: Los testimonios que cambiaron el rumbo del caso de femicidio

Cristofer Pino fue condenado tras cometer un femicidio motivado por la expresión de género y la orientación sexual contra Sandra Almeida, quien era su vecina.

29/08/2025

PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.

29/08/2025