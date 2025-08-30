 Evelyn Matthei busca frenar pérdidas de respaldos y llama a colaboradores de Sebastián Piñera - Chilevisión
30/08/2025 21:40

Evelyn Matthei busca frenar pérdidas de respaldos y llama a colaboradores de Sebastián Piñera

Incorporando a colaboradores de los gobiernos del ex Presidente Sebastián Piñera a su equipo programático, Evelyn Matthei busca frenar la paulatina pérdida de respaldos a su candidatura de actuales y ex militantes de los partidos que conforman Chile Vamos. Mientras, la candidata Jeannette Jara cerró este viernes su segunda semana de gira por el país. Una que estuvo marcada por las diferencas surgidas con el presidente del Partido Comunista Lautaro Carmona, generando una tensión que, a juicio de los expertos, puso en duda su liderazgo al interior del oficialismo.

