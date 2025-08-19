 Las bases del programa de Evelyn Matthei: De seguridad y crecimiento a mayor fiscalización - Chilevisión
19/08/2025 14:58

Las bases del programa de Evelyn Matthei: De seguridad y crecimiento a mayor fiscalización

La candidata presidencial de Chile Vamos presentó un programa de gobierno con cinco bases generales enfocadas en: Seguridad, crecimiento económico, calidad de vida, rol del Estado y Chile en el plano internacional.

Publicado por CHV Noticias

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dio a conocer las bases de su programa de gobierno de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. 

El documento oficial contiene más de 50 páginas y se sustenta en puntoscomo seguridad, crecimiento económico, calidad de vida, orden del Estado y rol de Chile en el mundo

"Aspiro a liderar un gobierno cercano, que escuche con atención, que actúe con decisión y gobierne con valentía y eficacia. Un gobierno que abra un nuevo ciclo de orden, progreso y desarrollo para Chile", señala la candidata en su presentación. 

Las bases del programa de Evelyn Matthei 

La representante de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas presentó un programa de gobierno enfocado principalmente en el combate contra el crimen organizado, el crecimiento económico y el orden al interior del Estado.

A continuación te detallamos cinco bases del programa de Evelyn Matthei

  • Seguridad: "Nuestra Estrategia Integral de Seguridad coordinará con inteligencia funcional a todas las instituciones del Estado [...] para actuar de forma conjunta y rápida. Invertiremos US$2.500 millones en más dotación policial, mejor equipamiento, tecnología de punta y programas de prevención y reinserción".
  • Crecimiento: "Nuestro objetivo es que, al cuarto año de gobierno, Chile crezca al 4% anual. Para lograrlo, impulsaremos un sistema tributario competitivo y estable, con una rebaja inmediata del impuesto corporativo al 23%".
  • Calidad de vida: "Impulsaremos un plan nacional para construir 400 mil soluciones habitacionales y mejorar otras 400 mil, con barrios seguros, bien conectados y con servicios básicos. Eliminaremos trabas normativas que encarecen y retrasan la construcción, y priorizaremos terrenos públicos para proyectos habitacionales". 
  • Estado: "Fortaleceremos las instituciones fiscalizadoras y daremos más presupuesto a Contraloría General de la República (CGR). Además, pasaremos de la auditoría a la acción, de manera que las observaciones de CGR tengan una respuesta concreta, para lo cual se hará seguimiento de los hallazgos con metas y sanciones específicas".
  • Internacional: "Chile mantendrá un compromiso activo con el sistema multilateral universal, orientando su participación a la defensa de sus intereses estratégicos a través de la coordinación con países afines".

Puedes revisar el programa completo acá.

Publicidad

