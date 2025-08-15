Chile Vamos y Demócratas anuncian pacto parlamentario: Será inscrito este sábado - Chilevisión

El acuerdo fue alcanzado tras superar diferencias por la candidatura al Senado de Miguel Ángel Calisto en Aysén.

Este viernes, Chile Vamos y el partido Demócratas anunciaron un pacto parlamentario para las elecciones de noviembre de este año. Según comunicaron, la inscripción se realizará este sábado 16 de agosto en las oficinas del Servicio Electoral (Servel).

"Es un gran paso que cuatro partidos (UDI, RN, Evópoli y Demócratas) que estuvieron por el abrumador triunfo del Rechazo en el año 2022, hoy vuelvan a unir sus caminos y sus voluntades por el bien de Chile”, señalaron en un comunicado.

El entendimiento se concretó luego de que el diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócrata) confirmara su candidatura independiente al Senado por Aysén. Y es que su postulación había sido uno de los principales puntos de fricción en la negociación.

Esto, debido a que Calisto enfrenta una investigación por fraude al fisco y fue desaforado por la Corte de Apelaciones. En la misma circunscripción también competirá el actual senador David Sandoval (UDI), quien busca la reelección.