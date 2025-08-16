Tras pacto con Demócratas: Evelyn Matthei inscribió su candidatura presidencial en el Servel - Chilevisión

En horas de la tarde de este sábado, Evelyn Matthei llegó hasta Santiago Centro para inscribir su candidatura en el Servicio Electoral (Servel) para las próximas elecciones presidenciales del 16 de noviembre. La candidata de Chile Vamos llegó acompañada de Ximena Rincón, representante de Demócratas, con quienes lograron un acuerdo para las próximas elecciones. "Estamos felices", expresó Matthei respecto del acuerdo que había peligrado hace unos días por la incorporación del diputado Miguel Ángel Calisto como candidato a senador por la región de Aysén en una eventual lista, dado que está siendo investigado por fraude al fisco.