“Cuando vino el Golpe...”: La carta con que Matthei se disculpó por dichos sobre la dictadura - Chilevisión

En medio de su estancamiento en las encuestas presidenciales, la candidata de Chile Vamos se disculpó por sus dichos en abril de este año, cuando dijo que las muertes en los primeros años de la dictadura fueron "inevitables".

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sorprendió el domingo con una carta donde se disculpó por sus dichos a favor del Golpe de Estado, en las que además aseguró que las muertes en los primeros años de la dictadura fueron "inevitables".

Sus dichos se remontan a abril de este año, cuando en una entrevista aseguró que el Golpe de Estado de 1973 "era necesario".

"Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa", indicó en ese momento. Pero no solo eso, sino que agregó que "probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos".

En esa línea, según su criterio, "ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio".

"Sé que a muchos les molestó"

Ahora, en medio de su estancamiento en las encuestas presidenciales, Matthei publicó una carta en El Mercurio dirigida a Sebastián Edwards, economista que mostró su rechazo al programa presidencial de la candidata oficialista Jeannette Jara, pero que consultado sobre su eventual apoyo a la ex alcaldesa de Providencia, dijo que primero esperaba una aclaración sobre la muertes "inevitables" a las que aludió en abril.

En esa línea, la candidata de oposición indicó: "Sé que a muchos chilenos les molestó u ofendió lo que dije, y desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causarles".

"Se trataba a los adversarios como 'enemigos', y en ello todos los sectores tuvieron responsabilidad. La política no defendió la democracia, y cuando vino el golpe militar, lamentablemente hubo persecuciones y muertes. No las justifico, no las defiendo", aseguró en esta oportunidad.

