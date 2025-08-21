Cambio de gabinete: Quiénes son todos los ministros que salen y entran de La Moneda - Chilevisión

El mandatario informó los cambios y salidas del gabinete.
Este jueves, el presidente Gabriel Boric lideró un nuevo cambio de gabinete en La Moneda.
En el Salón Montt-Varas, el mandatario ratificó la salida del otrora ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a quien le pidió la renuncia este miércoles.
En la instancia, el presidente también confirmó la salida del ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, tras rumores que indicaban que dejaría el cargo "por motivos personales".
En dichas carteras —Agricultura y Hacienda— asumirán María Ignacia Fernández y Nicolás Grau, quien a su vez dejó Economía, respectivamente.
A su vez, en reemplazo de Grau en Economía, se sumará Álvaro García al gabinete.
En desarrollo...
Ministerio de Agricultura
- Sale: Esteban Valenzuela
- Entra: María Ignacia Fernández
Ministerio de Economía
- Sale: Nicolás Grau (pasa a Hacienda)
- Entra: Álvaro García
Ministerio de Hacienda
- Sale: Mario Marcel
- Entra: Nicolás Grau
Así quedó el gabinete del presidente Gabriel Boric
- Interior: Álvaro Elizalde.
- Relaciones Exteriores: Alberto van Klaveren.
- Defensa: Adriana Delpiano.
- Hacienda: Nicolás Grau.
- Secretaría General de la Presidencia: Macarena Lobos.
- Secretaría General de Gobierno: Camila Vallejo.
- Economía, Fomento y Turismo: Álvaro García.
- Desarrollo Social y Familia: Javiera Toro.
- Educación: Nicolás Cataldo.
- Justicia y Derechos Humanos: Jaime Gajardo.
- Trabajo y Previsión Social: Giorgio Boccardo.
- Obras Públicas: Jessica López.
- Salud: Ximena Aguilera.
- Vivienda y Urbanismo: Carlos Montes.
- Agricultura: María Ignacia Fernández.
- Minería: Aurora Williams.
- Transporte y Telecomunicaciones: Juan Carlos Muñoz.
- Bienes Nacionales: Francisco Figueroa.
- Energía: Diego Pardow.
- Medio Ambiente: Maisa Rojas.
- Deporte: Jaime Pizarro.
- Mujer y Equidad de Género: Antonia Orellana.
- Culturas, Artes y Patrimonio: Carolina Arredondo.
- Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación: Aldo Valle.