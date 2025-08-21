Cambio de gabinete: Quiénes son todos los ministros que salen y entran de La Moneda - Chilevisión

El mandatario informó los cambios y salidas del gabinete.

Este jueves, el presidente Gabriel Boric lideró un nuevo cambio de gabinete en La Moneda.

En el Salón Montt-Varas, el mandatario ratificó la salida del otrora ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a quien le pidió la renuncia este miércoles.

En la instancia, el presidente también confirmó la salida del ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, tras rumores que indicaban que dejaría el cargo "por motivos personales".

En dichas carteras —Agricultura y Hacienda— asumirán María Ignacia Fernández y Nicolás Grau, quien a su vez dejó Economía, respectivamente.

A su vez, en reemplazo de Grau en Economía, se sumará Álvaro García al gabinete.

En desarrollo...

Ministerio de Agricultura

Sale: Esteban Valenzuela

Entra: María Ignacia Fernández

Ministerio de Economía

Sale: Nicolás Grau (pasa a Hacienda)

Entra: Álvaro García

Ministerio de Hacienda

Sale: Mario Marcel

Entra: Nicolás Grau

Así quedó el gabinete del presidente Gabriel Boric