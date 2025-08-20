Gobierno oficializa salida del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela - Chilevisión

A través de un comunicado se informó que el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del ahora exministro Valenzuela.

Este miércoles, el gobierno hizo oficial la salida de Esteban Valenzuela, quien se desempeñaba como ministro de Agricultura.

A través de un comunicado se informó que el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Valenzuela. Además, se agregó que asume la subrogancia del cargo el actual subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz.

Comunicado de Presidencia

La salida de Esteban Valenzuela

La salida del ahora exministro sería por la decisión tomada por su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que optó por inscribir una lista parlamentaria fuera del pacto oficialista.