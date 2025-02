Video de ministro Esteban Valenzuela apagando amago de fuego desata controversia en redes sociales - Chilevisión

El secretario de Estado se trasladó hasta la comuna de Traiguén, región de La Araucanía, para monitorear la emergencia y coordinar las acciones de combate, Allí, se grabó por 13 segundos utilizando una manguera de Bomberos.

Diversas críticas ha generado un video publicado por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en el marco de los incendios forestales que afectan a la zona sur del país.

A través de sus cuentas en redes sociales, el secretario de Estado compartió un registro en el que aparece con una manguera apagando un amago de fuego en la comuna de Traiguén, región de La Araucanía.

Valenzuela había llegado hasta el sector de La Esperanza, uno de los más afectados por los siniestros, para monitorear en terreno y coordinar las acciones para combatir la emergencia.

Fue en eso cuando la autoridad se tomó una serie de fotografías y, además, se grabó por cerca de 13 segundos mientras manipulaba la manguera, estando rodeado de su equipo y funcionarios de Conaf.

En la comuna de #Traiguén, estamos ayudando a los equipos a combatir los #IncendiosForestales en “valle 2”, que afecta preliminarmente a 1.200 hectáreas. Se mantiene #AlertaRoja pic.twitter.com/iMPHVlplRZ — Esteban Valenzuela Van Treek (@tvalenzuelavt) February 12, 2025

Por esta razón, internautas en plataformas como X e Instagram le acusaron de "aprovechamiento político" y también de orquestar un "show" en medio de la emergencia.

"No haga show ministro, esto es demasiado grave", "me parece una puesta en escena, verdaderamente repulsiva" y "¿quién pudo pensar que este video sería buena idea?", fueron algunas de las reacciones.