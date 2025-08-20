Tras polémica de Karol Lucero: Pdte. Boric compartió mensaje del gobierno sobre píldora del día después - Chilevisión

El mandatario compartió una publicación de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre el acceso gratuito a la píldora del día después en atención primaria de salud.

Autoridades de gobierno, entre ellos el presidente Gabriel Boric, compartieron una publicación sobre la pastilla anticonceptiva, luego de la polémica acusación contra Karol Lucero, quien le pidió a la DJ Isi Glock que tomara la píldora del día después y él pagaba "la mitad".

A través de redes sociales, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, compartió una imagen con el siguiente mensaje: "¿Te piden ir a medias? Recuerda que en la atención primaria de salud la píldora del día después es gratis".

Si bien en la publicación jamás se mencionó a Karol Dance, usuarios atribuyeron de inmediato el mensaje al comunicador: "Finalmente, Karol contribuyendo con sus funas a cuidarnos e informarnos".

La polémica de Karol Lucero y la píldora del día después

En el reciente capítulo de Primer Plano, Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, habló sobre la infidelidad reconocida por Karol Lucero a su esposa, Fran Virgilio.

Henríquez aseguró que tuvo un encuentro íntimo con el comunicador, quien a la mañana siguiente la llamó "demasiado insistente" par que se tomara la píldora del día después.

De acuerdo con las palabras de la joven, ella no tenía intenciones de tomar la píldora. “Pero le dije que sí me la iba a tomar, y me dijo ‘mira, esta es la pastilla, esta la caja y te la envío a tu domicilio y te transfiero la mitad’”, comentó.

En la instancia, la DJ indicó que la píldora tenía un valor de $8.000, de los cuales Lucero se ofreció a pagar $4.000.

