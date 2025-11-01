Mujer salió eyectada de un vehículo y murió tras choque en la Autopista Américo Vespucio - Chilevisión

En el vehículo iban otras tres personas que resultaron con heridas de diversa consideración. La SIAT de Carabineros investiga las causas del accidente.

Durante la tarde de este viernes se produjo un accidente de tránsito en la Autopista Américo Vespucio Oriente que terminó con una mujer muerta y tres personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron a eso de las 18:00 horas, en el sector de la salida del Túnel San Cristóbal, a la altura del kilómetro 0.500, cuando la persona que conducía el vehículo perdió el control, lo que generó que una de las ocupantes saliera eyectada y posteriormente, murió.

Los antecedentes del accidente de tránsito

Al respecto, el teniente Miguel Yáñez de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros señaló a Biobio Chile: "Un automóvil impactó contra la barrera de contención, producto de lo cual lamentablemente resultó fallecida una mujer, que por ahora se encuentra no identificada".

En esa misma línea, agregó: "Se están realizando todas las diligencias tendientes a establecer de manera técnica y científica la dinámica y causa basal del accidente de tránsito".

Respecto de los otros pasajeros del vehículo, estos se encuentran con heridas de diversa consideración y fueron trasladados a un recinto asistencial.

Finalmente, la SIAT de Carabineros trabaja para poder determinar las causas que generaron el accidente de tránsito y hasta el momento no se ha descartado ningún factor que pueda haber causado la pérdida de control del vehículo.