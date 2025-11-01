 Mujer salió eyectada de un vehículo y murió tras choque en la Autopista Américo Vespucio - Chilevisión
Minuto a minuto
“Por culpa de...”: Hermana de Krishna Aguilera lanza duro descargo contra amigas de la joven Última encuesta: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD “¡No somos delincuentes!”: Cristal Aguilera alzó las voz tras críticas a su hermana en redes Operativo en Coquimbo: Carabineros desarticula red narco armada con fusiles en la montaña Encuentran cuerpo de adolescente que desapareció tras ingresar al río Maipo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/11/2025 08:31

Mujer salió eyectada de un vehículo y murió tras choque en la Autopista Américo Vespucio

En el vehículo iban otras tres personas que resultaron con heridas de diversa consideración. La SIAT de Carabineros investiga las causas del accidente.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este viernes se produjo un accidente de tránsito en la Autopista Américo Vespucio Oriente que terminó con una mujer muerta y tres personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron a eso de las 18:00 horas, en el sector de la salida del Túnel San Cristóbal, a la altura del kilómetro 0.500, cuando la persona que conducía el vehículo perdió el control, lo que generó que una de las ocupantes saliera eyectada y posteriormente, murió.

Los antecedentes del accidente de tránsito

Al respecto, el teniente Miguel Yáñez de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros señaló a Biobio Chile: "Un automóvil impactó contra la barrera de contención, producto de lo cual lamentablemente resultó fallecida una mujer, que por ahora se encuentra no identificada".

En esa misma línea, agregó: "Se están realizando todas las diligencias tendientes a establecer de manera técnica y científica la dinámica y causa basal del accidente de tránsito".

Respecto de los otros pasajeros del vehículo, estos se encuentran con heridas de diversa consideración y fueron trasladados a un recinto asistencial.

Finalmente, la SIAT de Carabineros trabaja para poder determinar las causas que generaron el accidente de tránsito y hasta el momento no se ha descartado ningún factor que pueda haber causado la pérdida de control del vehículo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Publican nómina definitiva del Servel: Revisa con tu RUT si fuiste elegido vocal de mesa

Lo último

Lo más visto

“Sentí la necesidad”: Cristián Campos admite que dio discurso sin permiso en adiós a Tito Noguera

Pese a subirse al podio sin permiso de la familia del actor, Campos aseguró que "mucha gente me ha felicitado por lo que dije".

01/11/2025

“Los médicos decidieron esperar”: Actualizan estado de salud de Tachuela Chico tras infarto

Según detalló la familia de Agustín Maluenda Quezada, los médicos están esperando a estabilizarlo para poder realizar la cirugía cardiaca y agradecieron las muestras de cariño.

01/11/2025

“No creas en lo que ellos dicen”: El consejo de Fran Virgilio que causó revuelo en redes

"No te enamores tan rápido, no creas en lo que ellos dicen si sus acciones no concuerdan", dice una de las publicaciones que compartió Fran Virgilio, despertando las alarmas entre sus seguidoras.

01/11/2025

“Creen saberlo todo”: Amiga de Krishna Aguilera alzó la voz tras críticas por velorio

"No se llenen tanto el hocico que aquí nadie es de los trigos limpios (sic)", señaló la joven, luego de las críticas recibidas por poner una DJ, tres artistas urbanos e incluso grabar un videoclip durante el velorio de Krishna Aguilera.

31/10/2025