Ministro Montes dio por superada polémica con Jeannette Jara tras dichos sobre su comando - Chilevisión

07/10/2025 16:14

Ministro Montes dio por superada polémica con Jeannette Jara tras dichos sobre su comando

El ministro había señalado que en el comando de la candidata oficialista había personas ligadas a la toma de San Antonio. Ahora dio por zanjado el conflicto asegurando que no quiso causar polémica.

Publicado por CHV Noticias

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, dejó atrás la polémica con Jeannette Jara, tras su exposición en el Senado.

La tensión con la candidata del oficialismo inició cuando esta criticó la reconstrucción en Viña del Mar tras el megaincendio que afectó la zona, luego de que sumara el apoyo del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

El secretario de Estado respondió afirmando que la mano derecha del dueño de la toma de San Antonio era parte del equipo de la abanderada presidencial.

Montes dio por superada la polémica

Las declaraciones generaron molestia en Jeannette Jara y su comando y la autoridad tuvo que explicar sus dichos, asegurando que no quiso causar polémica.

“No voy a seguir con la polémica porque no tiene ningún sentido. No quise provocar ningún tipo de polémica y lo más importante es dialogar en estos contextos”, sostuvo Carlos Montes. 

El ministro pidió bajar el tono de la polémica e insistió en que “podría haber mencionado a otros comandos también, pero no quiero seguir en este debate porque nos desvía del objetivo principal que es avanzar”.

Es muy importante que haya presentado el programa de gobierno y no entrar en cosas laterales. Sí puedo insistir en que en todas las materias haya el mayor diálogo posible”, cerró. 

