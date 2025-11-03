 Ministro Cordero se refirió a la urgencia comunal que decretó alcaldesa Bobadilla en Quilicura - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Quién pasará a segunda vuelta? Pepe Auth analiza el desempeño de los candidatos presidenciales 2025 “Se contradice”: Revelan dato clave que delató al único detenido por el triple homicidio en La Reina A casi 6 años del Caso Hércules 130: Familiares acusan presuntas negligencias de la FACH Rebajan medidas cautelares de Camila Polizzi tras casi dos años de arresto domiciliario total Maipú autoriza cierres de campaña de Jara y Kaiser en la comuna: “Creemos en la democracia y su diversidad”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/11/2025 14:21

Ministro Cordero se refirió a la urgencia comunal que decretó alcaldesa Bobadilla en Quilicura

La medida comenzó a regir desde este domingo tras los graves hechos delictuales que han afectado a la comuna.

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Quilicura informó que se decretó urgencia comunal a raíz de los graves hechos delictuales ocurridos en los últimos días en la comuna.

Cabe señalar que este domingo se dio a conocer que un trabajador del Sistema Red fue encontrado muerto y amarrado de pies y manos en su domicilio. Además, en el barrio Valle Lo Campino se han producido violentos asaltos. 

A través de un extenso comunicado, el municipio del sector norte de Santiago informó que la medida comenzó a regir desde este 2 de noviembre.

"Con este decreto, el municipio podrá agilizar procesos administrativos necesarios para la adquisición de materiales y elementos que fortalezcan la seguridad en la comuna... El objetivo es brindar mayor protección y tranquilidad a toda la ciudadanía de Quilicura", se indicó. 

Ministro Luis Cordero se refirió al decreto de urgencia comunal en Quilicura 

Este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue consultado por la medida en el municipio de Quilicura. 

Ahí, Cordero destacó la labor activa en materia de seguridad de la alcaldesa Paulina Bobadilla, aunque sus declaraciones no fueron muy alentadoras por el nuevo decreto. 

"Han existido ordenanzas en este sentido en otros municipios y, en general, jurídicamente la Contraloría ya se ha pronunciado sobre este punto. Las incidencias que puedan tener en seguridad pública están relativamente acotadas. Yo diría que más bien se traducen en medidas internas de distribución de recursos", señaló. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

Quién es el detenido por el triple homicidio que impacta a La Reina: Es el cuñado y alertó del crimen

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó esta tarde la detención Jorge Ugalde Parraguez, cuñado y tío de las tres personas que fueron halladas sin vida al interior de un domicilio a mediados de octubre.

03/11/2025

La emotiva dedicatoria de la nieta de Héctor Noguera que hizo reaccionar a Amparo Noguera

A través de Instagram, la actriz Camila Stuardo, nieta del fallecido artista, despidió a su abuelo con imágenes inéditas.

03/11/2025

Vuelco en tragedia de La Reina: Detienen a sospechoso por el asesinato de un padre y sus dos hijos

La Fiscalía confirmó la detención de un individuio en el marco de la investigación por la enigmática muerte ocurrida a mediados de octubre pasado.

03/11/2025

Emergencia en Metro de Santiago: Actualizan estado de las estaciones de Línea 1

A través de redes sociales, el servicio de tren subterráneo informó que las cuatro estaciones que estuvieron sin servicio ya están operativas.

03/11/2025