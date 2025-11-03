Ministro Cordero se refirió a la urgencia comunal que decretó alcaldesa Bobadilla en Quilicura - Chilevisión

La medida comenzó a regir desde este domingo tras los graves hechos delictuales que han afectado a la comuna.

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Quilicura informó que se decretó urgencia comunal a raíz de los graves hechos delictuales ocurridos en los últimos días en la comuna.

Cabe señalar que este domingo se dio a conocer que un trabajador del Sistema Red fue encontrado muerto y amarrado de pies y manos en su domicilio. Además, en el barrio Valle Lo Campino se han producido violentos asaltos.

A través de un extenso comunicado, el municipio del sector norte de Santiago informó que la medida comenzó a regir desde este 2 de noviembre.

"Con este decreto, el municipio podrá agilizar procesos administrativos necesarios para la adquisición de materiales y elementos que fortalezcan la seguridad en la comuna... El objetivo es brindar mayor protección y tranquilidad a toda la ciudadanía de Quilicura", se indicó.

Ministro Luis Cordero se refirió al decreto de urgencia comunal en Quilicura

Este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fue consultado por la medida en el municipio de Quilicura.

Ahí, Cordero destacó la labor activa en materia de seguridad de la alcaldesa Paulina Bobadilla, aunque sus declaraciones no fueron muy alentadoras por el nuevo decreto.

"Han existido ordenanzas en este sentido en otros municipios y, en general, jurídicamente la Contraloría ya se ha pronunciado sobre este punto. Las incidencias que puedan tener en seguridad pública están relativamente acotadas. Yo diría que más bien se traducen en medidas internas de distribución de recursos", señaló.