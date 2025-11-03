 Tres detenidos y familia apunta a compañera de trabajo: Lo que se sabe de enigmática muerte en Quilicura - Chilevisión
03/11/2025 09:46

Tres detenidos y familia apunta a compañera de trabajo: Lo que se sabe de enigmática muerte en Quilicura

La víctima fue encontrada muerta en su domicilio por su expareja donde presentaba signos de tortura.

Impacto causó este domingo la muerte de una persona en la comuna de Quilicura. La víctima, un conductor de la empresa Vule del Sistema Red, identificado como José Patricio Poblete, fue encontrado muerto en su domicilio, donde estaba atado de pie y manos y con signos de tortura. 

Su exesposa, llamada Cecilia, fue la que encontró el cuerpo luego de que uno de los hijos de la víctima sospechara que a su padre le había pasado algo y donde los autores se llevaron el vehículo y quemaron ropa de la víctima. 

"Yo lo encontré, vine acá porque mi hija se intentó comunicar con él y contestó el celular otra persona. Mi hija me dijo que viniera a ver, porque creía que le había pasado algo", comentó la mujer. 

La expareja dijo que la casa es de propiedad de Poblete y que vivía solo en el domicilio con cuatro habitaciones, por eso arrendaba desde hace cuatro años una habitación a una mujer adulta que es de confianza.

Sin embargo, desde hace dos semanas arrendó otra habitación y su familia apunta a una compañera de trabajo. 

Hay tres personas detenidas

"Supuestamente, hace dos semanas, una compañera de trabajo y que se llama Tamara, le pidió que le arrendara una pieza a su nuera, ya que él vivía solo y arriba hay cuatro piezas", agregó Cecilia. 

"Patricio había realizado todos los trámites de jubilación y tenía dinero en efectivo en la casa", afirmó la mujer, donde ratificó que hay tres personas detenidas: Dos hombres adultos, uno de ellos sería el hijo de la compañera de trabajo, y su nuera. 

