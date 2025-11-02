 Robaron su auto: Hombre fue encontrado muerto y atado de pies y manos en su casa en Quilicura - Chilevisión
02/11/2025 07:41

Robaron su auto: Hombre fue encontrado muerto y atado de pies y manos en su casa en Quilicura

La víctima tenía 62 años y el vehículo fue encontrado en la comuna de Isla de Maipo, donde se detuvo a personas que resultan de interés para la investigación.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre de 62 años fue encontrado muerto y atado de manos y pies al interior de su domicilio ubicado en la comuna de Quilicura, durante la tarde de este sábado.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en el sector de Avenida Lo Cruzat, donde además sustrajeron el vehículo particular de la víctima.

Los antecedentes del robo con homicidio

"Se encuentra una persona fallecida con lesiones que denotan la intervención de terceros y además hay sustracción de especies en el interior de su domicilio", detalló fiscal Javier Mayer.

En esa misma línea, el capitán Mario Astroza de Carabineros informó que el vehículo fue encontrado en la Isla de Maipo, donde se detuvo a personas que resultan de interés, y en paralelo se investiga si hubo sustracción de otro tipo de especies dentro del lugar.

Respecto de la víctima, esta presentaba diversas lesiones, pero ninguna atribuible al uso de un arma de fuego y se trata de una persona que se desempeñaba como conductor del sistema RED de Movilidad. No contaba con antecedentes penales.

Finalmente, el Ministerio Público determinó que es Carabineros de Chile quienes estarán a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

