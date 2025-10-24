Hallan cadáver en el techo de una casa en Quilicura: Bomberos trabaja en retiro el cuerpo - Chilevisión

El hallazgo fue hecho por vecinos de un sector industrial de la comuna.

Durante la mañana de este viernes, vecinos alertaron el hallazgo del cadáver de una persona sobre un techo de una distribuidora de gas en Quilicura.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Bomberos y Carabineros con el objetivo de retirar el cuerpo.

Dado que ninguna hipótesis ha sido descartada aún, la Policía de Investigaciones continúa realizando peritajes para determinar si corresponde a un crimen o bien a un accidente.

De acuerdo a un testigo en una propiedad aledaña, se habrían escuchado disparos durante la madrugada.

