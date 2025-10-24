 Hallan cadáver en el techo de una casa en Quilicura: Bomberos trabaja en retiro el cuerpo - Chilevisión
El motivo por el que uno de los detenidos por muerte de Esteban Hermosilla no quiso entregar su domicilio 30 kilos de droga y millones en efectivo: Lo que se sabe de la incautación vinculada a detenidos por muerte de Esteban Hermosilla Violento paseo de curso en El Quisco: Apoderado protagoniza riña y agrede a estudiante de 13 años con arma blanca Fatal accidente: Hombre muere atropellado en Ruta 68 en dirección hacia la costa Incidentes en el INBA: Camioneta del rector fue vandalizada tras nueva jornada de protesta
24/10/2025 09:07

Hallan cadáver en el techo de una casa en Quilicura: Bomberos trabaja en retiro el cuerpo

El hallazgo fue hecho por vecinos de un sector industrial de la comuna.

Durante la mañana de este viernes, vecinos alertaron el hallazgo del cadáver de una persona sobre un techo de una distribuidora de gas en Quilicura.

En el lugar se encuentra trabajando personal de Bomberos y Carabineros con el objetivo de retirar el cuerpo.

Dado que ninguna hipótesis ha sido descartada aún, la Policía de Investigaciones continúa realizando peritajes para determinar si corresponde a un crimen o bien a un accidente.

De acuerdo a un testigo en una propiedad aledaña, se habrían escuchado disparos durante la madrugada.

En desarrollo...

Mira acá el momento:

