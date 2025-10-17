 “Mi único gran amor”: El desgarrador último mensaje de la pareja de piloto fallecido antes de la tragedia - Chilevisión
17/10/2025 13:53

“Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia

La joven deportista recurrió a sus redes sociales para despedir al piloto, con quien llevaba casi 10 años de relación.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este viernes se confirmó el fallecimiento del piloto del helicóptero MH-60M Black Hawk, el cual estaba desaparecido desde el jueves en el sector de Campos de Hielo Sur, en la región de Aysén.

El piloto fue identificado como Capitán de Bandada Sergio Hidalgo Leiva, quien según informó la FACh, prestaba servicios en el Grupo de Aviación N°9.

"Mi único grande amor"

Tras la desaparición del helicóptero y posterior confirmación del fallecimiento de Hidalgo, su novia, Belén Vega, publicó a través de sus redes sociales una serie de mensajes dedicados al piloto.

"Mi único grande amor. Te robaste mi corazón y acá estoy una década casi juntos, te dejo mis alas para que vuelvas a casa", comenzó relatando mediante historias de Instagram.

"Esas alas que me diste siempre para ser feliz, para crear, para ser yo, para amarte, por qué un amor así no encontraré en ninguna parte. Te espero", agregó cuando aún se desconocía el paradero del helicóptero.

Posteriormente, luego de que se confirmara la muerte del piloto, Vega manifestó: "Ni una maleta de lingotes entrega certeza en estos momentos, solo queda el sentir que actuaste bien y lo diste todo por esa persona".

"Si hay algo que pueda hacer, es retroceder el tiempo y disfrutarlo como si fuese el último", destacó.

La deportista finalizó publicando una foto de una medalla de piloto de Hidalgo junto a la descripción: "Eres mi héroe bebé".

Mira las historias a continuación:

