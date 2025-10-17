 Confirman hallazgo de helicóptero perdido de la FACh: Hay un ocupante fallecido - Chilevisión
17/10/2025 09:46

Confirman hallazgo de helicóptero perdido de la FACh: Hay un ocupante fallecido

La aeronave había desaparecido la tarde del jueves en el sector de Campos de Hielo Sur.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Durante la mañana de este viernes la Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó que hallaron el 
el helicóptero MH-60M Black- Hawk que se encontraba desaparecido en el sector
de Campos de Hielo Sur. 

Al interior se encontraron cuatro ocupante de la aeronave, tres con vida y uno fallecido

La institución informó que ahora se están enfocando en las labores de rescate, para lo que utilizarán  aeronaves y personal PARASAR.

En paralelo, FACh señaló que se encuentran brindando asistencia y apoyo a las familias de los uniformados accidentados. 

Cabe recordar que la noche del jueves la  Fuerza Aérea de Chile informó que se perdió contacto con la nave en el sector refugio Eduardo García Soto, ubicado en Campos de Hielo Sur, Región de Aysén.

La aeronave institucional corresponde al modelo MH-60M Black Hawk, de dotación del Grupo de Aviación N°9 y donde viajaban cuatro tripulantes. 

Posterior a la pérdida de contacto, se activó el SAR, disponiéndose de inmediato la búsqueda de la aeronave por parte de un equipo de rescate compuesto por helicópteros, aviones y efectivos PARASAR institucionales.

Comunicado de la FACh

