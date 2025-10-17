 Accidente de helicóptero de la FACh: Quién es el único fallecido dentro del Black Hawk - Chilevisión
Minuto a minuto
Incendió afectó a piso 18 en edificio de Santiago: Fueron evacuadas 150 personas ¿Quién es Juan Beltrán?: Principal sospechoso en desaparición de Krishna Aguilera tiene un amplio prontuario policial Estarían identificados: Revelan video de principales sujetos de interés de crimen de estudiante en Viña del Mar "Todo el país está con ustedes": Presidente Boric decreta duelo nacional tras muerte de piloto de la FACh Familia fue citada por PDI: Revelan nuevo y clave antecedente en desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/10/2025 12:02

Accidente de helicóptero de la FACh: Quién es el único fallecido dentro del Black Hawk

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, detalló las labores de rescate de los tres tripulantes que sobrevivieron al accidente y confirmó la identidad del fallecido. En paralelo, instruyó un sumario interno en la institución.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este viernes la Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó el hallazgo del el helicóptero MH-60M Black- Hawk que se encontraba desaparecido desde el jueves en el sector de Campos de Hielo Sur, en la región de Aysén. 

La institución detalló que encontraron la aeronave con los cuatro tripulantes a bordo, tres con vida y uno fallecido

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, realizó un punto de prensa donde entregó detalles del helicóptero MH-60M Black Hawk y las labores que se están realizando para trasladar a los heridos a Santiago. 

Los heridos están siendo evacuados a Santiago, ya llegaron a Villa O’Higgins, en Villa O’Higgins están, y ahí está, hay familiares, hay amigos, hay que pensar que la Fuerza Aérea estaba haciendo un operativo solidario también en Villa O’Higgins, y por lo tanto no era un helicóptero que estuviese solo”, declaró, según consignó La Tercera

Quién era el fallecido del accidente de la FACh

Según comentó la secretaria de Estado, el fallecido del accidente del helicóptero MH-60M Black Hawk corresponde al capitán a cargo de pilotear la aernave

Se trata del Capitán de Bandada Sergio Hidalgo Leiva, quien se desempeñaba como piloto de la nave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9, según informaron desde la FACh.

“Hoy día aún a través de otro helicóptero avistaron el helicóptero que habría estado con algún grado de siniestro porque las personas se encontraban contusas, tres de ellas, y una persona fallecida, el capitán Hidalgo”, comentó Delpiano.

Sobre las operaciones de rescate, detalló que a él van a tener que volver a buscarlo, retiraron a los heridos, los heridos están siendo trasladados al hospital institucional en Santiago en un avión Hércules”.

Ministra Delpiano instruyó sumario en la FACh

La ministra de Defena, Adriana Delpiano, confirmó que instruyó un sumario admistrativo en la Fuerza Aéra de Chile (FACh).

Además de las indagatorias internas en la institución, Fiscalía también instruyó su propio sumario para aclarar las razones del accidente. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

¿Dónde está Krishna Aguilera? La cronología de la joven desaparecida que conmociona a San Bernardo

Fue a una fiesta con un hombre de 44 años y la madrugada del 4 de octubre se le perdió el rastro. El caso de Krishna ha dejado una persona detenida, cuatro casas allanadas e inquietantes dudas sobre lo ocurrido esa noche.

17/10/2025

“Mi único gran amor”: Pareja de piloto fallecido conmueve con emotivos mensajes tras tragedia

La joven deportista recurrió a sus redes sociales para despedir al piloto, con quien llevaba casi 10 años de relación.

17/10/2025

VIDEO | Revisa acá completa la primera franja electoral de los candidatos a la presidencia 2025

Este viernes 17 de octubre se transmitió la primera franja electoral rumbo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Mira la franja a continuación.

17/10/2025

¿Te fijaste? El gesto de Raquel Argandoña con María José Quiroz tras polémica en Fiebre de Baile

La jurado del estelar de Chilevisión y la actriz tuvieron un tenso momento en Fiebre de Baile. Un nuevo capítulo que no pasó desapercibido se produjo en Detrás del Humor.

17/10/2025