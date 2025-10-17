Accidente de helicóptero de la FACh: Quién es el único fallecido dentro del Black Hawk - Chilevisión

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, detalló las labores de rescate de los tres tripulantes que sobrevivieron al accidente y confirmó la identidad del fallecido. En paralelo, instruyó un sumario interno en la institución.

Este viernes la Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó el hallazgo del el helicóptero MH-60M Black- Hawk que se encontraba desaparecido desde el jueves en el sector de Campos de Hielo Sur, en la región de Aysén.

La institución detalló que encontraron la aeronave con los cuatro tripulantes a bordo, tres con vida y uno fallecido.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, realizó un punto de prensa donde entregó detalles del helicóptero MH-60M Black Hawk y las labores que se están realizando para trasladar a los heridos a Santiago.

“Los heridos están siendo evacuados a Santiago, ya llegaron a Villa O’Higgins, en Villa O’Higgins están, y ahí está, hay familiares, hay amigos, hay que pensar que la Fuerza Aérea estaba haciendo un operativo solidario también en Villa O’Higgins, y por lo tanto no era un helicóptero que estuviese solo”, declaró, según consignó La Tercera.

Quién era el fallecido del accidente de la FACh

Según comentó la secretaria de Estado, el fallecido del accidente del helicóptero MH-60M Black Hawk corresponde al capitán a cargo de pilotear la aernave.

Se trata del Capitán de Bandada Sergio Hidalgo Leiva, quien se desempeñaba como piloto de la nave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9, según informaron desde la FACh.

“Hoy día aún a través de otro helicóptero avistaron el helicóptero que habría estado con algún grado de siniestro porque las personas se encontraban contusas, tres de ellas, y una persona fallecida, el capitán Hidalgo”, comentó Delpiano.

Sobre las operaciones de rescate, detalló que “a él van a tener que volver a buscarlo, retiraron a los heridos, los heridos están siendo trasladados al hospital institucional en Santiago en un avión Hércules”.

Ministra Delpiano instruyó sumario en la FACh

La ministra de Defena, Adriana Delpiano, confirmó que instruyó un sumario admistrativo en la Fuerza Aéra de Chile (FACh).

Además de las indagatorias internas en la institución, Fiscalía también instruyó su propio sumario para aclarar las razones del accidente.