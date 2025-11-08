 “Me da un poco de pudor”: Neme desclasificó conversación con Mayne-Nicholls tras pelea con su padre - Chilevisión
"Me da un poco de pudor": Neme desclasificó conversación con Mayne-Nicholls tras pelea con su padre
08/11/2025 19:37

“Me da un poco de pudor”: Neme desclasificó conversación con Mayne-Nicholls tras pelea con su padre

El periodista se encontró con el candidato presidencial en el reciente capítulo de su podcast con Julio César Rodríguez, donde transparentó su opinión sobre el conflicto con su papá.

Publicado por CHV Noticias

José Antonio Neme se encontró cara a cara con el candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls, luego de la polémica discusión con su padre.

Recordemos que el pasado 28 de octubre, Mayne-Nicholls protagonizó un altercado a golpes con Antonio Neme, exconcejal de Maipú y papá del periodista.

El hecho ocurrió en los estacionamientos del Country Club de La Reina, destapándose así un conflicto que se remontaría desde 1998, según aseguró el exdirigente deportivo.

En el último capítulo del podcast Por qué tenía que decirlo, conducido por Neme y Julio César Rodríguez, el invitado fue el actual aspirante a La Moneda.

El encuentro de José Antonio Neme y Harold Mayne-Nicholls

Antes de partir la entrevista, José Antonio transparentó de inmediato la lejana relación con su padre y reveló una conversación con Mayne-Nicholls después de la  mencionada pelea.

"El día del incidente le escribí a Harold en la noche y le dije: 'No sé bien qué pasó, no estaba ahí ni tengo ánimos de jugar a ser detective, pero separemos las cosas, yo te seguiré entrevistando y lo había entrevistado antes'", señaló.

En ese sentido, el periodista reconoció que "me da un poco de pudor toda la situación, no puedo decir nada más ni nada menos".

"Más allá de eso, lo miro con cierta distancia y siempre hay una cuota de dolor, indiferencia, inquietud o intercambios de opinión que se guardan en la intimidad de la familia", agregó.

Mayne-Nicholls por su parte, evitó referirse al conflicto con el padre del comunicador y continuó la entrevista sin inconvenientes.

