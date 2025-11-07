Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada - Chilevisión

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.

Luego de la dispar lluvia que afecto a la región Metropolitana, donde en el sector sur oriente de Santiago como en La Florida cayeron 27 milímetros, a diferencia de los 4 que registró Quinta Normal en el centro de la ciudad, una gran cantidad de usuarios se encuentran sin luz.

Así lo informó SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), que a través de gráficos indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región.

La comuna más afectada es San Bernardo, donde hay 6.140 clientes sin luz, luego aparecen Las Condes (1.267) y Macul (930).

