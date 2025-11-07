 Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada - Chilevisión
Minuto a minuto
“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada Choque múltiple en autopista General Velásquez: Hay tres camiones y un auto involucrados EXCLUSIVO | Caso Vivanco: CHV Noticias accedió a nuevos documentos bancarios de Gonzalo Migueles ¿A quiénes beneficiará el voto obligatorio? Pepe Auth analiza cómo se podría comportar el electorado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/11/2025 09:00

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

Luego de la dispar lluvia que afecto a la región Metropolitana, donde en el sector sur oriente de Santiago como en La Florida cayeron 27 milímetros, a diferencia de los 4 que registró Quinta Normal en el centro de la ciudad, una gran cantidad de usuarios se encuentran sin luz. 

Así lo informó SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), que a través de gráficos indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región.  

La comuna más afectada es San Bernardo, donde hay 6.140 clientes sin luz, luego aparecen Las Condes (1.267) y Macul (930). 

Revisa acá los gráficos de SEC

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Caso Vivanco: CHV Noticias accedió a nuevos documentos bancarios de Gonzalo Migueles

Lo último

Lo más visto

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

07/11/2025

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

06/11/2025