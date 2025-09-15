 Marejadas complican búsqueda: Lo que se sabe de adolescente desaparecido tras piquero en playa de Valparaíso - Chilevisión
15/09/2025 10:19

Marejadas complican búsqueda: Lo que se sabe de adolescente desaparecido tras piquero en playa de Valparaíso

Este lunes, se cumplen tres días de intensa búsqueda del adolescente de 14 años que se encuentra extraviado tras lanzarse al mar sin poder salir a la superficie en la playa Las Torpederas de Valparaíso, durante la tarde del sábado.

Se informó que el joven se encontraba en compañía de otros dos amigos, quienes estaban lanzándose piqueros cuando ocurrieron los hechos y la víctima fue arrastrada por las intensas marejadas.

Desde el llamado de emergencia personal naval ha desplegado lanchas, drones y patrullajes terrestres en los alrededores de la playa.

Además, este lunes se incorporaron cuatro buzos tácticos, organizados en dos parejas, para realizar inmersiones en medio de las difíciles condiciones del mar.

Cabe señalar que el Servicio Meteorológico de la Armada había emitido una alerta por aumento de las marejadas que comenzó el pasado viernes y se mantendrá hasta el martes 16 de septiembre.

Autoridades dieron a conocer plan de búsqueda

El Capitán de Puerto de Valparaíso, Comandante David López, señaló que se sumó al operativo un helicóptero naval, además de buzos civiles. 

"A primeras luces se retomaron las labores en el mar, sin perjuicio que durante la noche se mantuvieron los patrullajes con personal de Policía Marítima para la búsqueda en el borde costero", partió declarando.

"Durante esta jornada se ha sumado un helicóptero naval que sobrevolará hasta Concón… Luego se sumarán buzos de grupos de civiles, además de buzos de la Armada", manifestó. 

