Se lanzó en piquero: Adolescente desapareció en el mar en la playa Las Torpederas de Valparaíso - Chilevisión

 Se lanzó en piquero: Adolescente desapareció en el mar en la playa Las Torpederas de Valparaíso
14/09/2025 08:39

Se lanzó en piquero: Adolescente desapareció en el mar en la playa Las Torpederas de Valparaíso

Las autoridades hicieron un amplio despliegue terrestre y marítimo para encontrar al joven que se encontraba junto a dos amigos cuando ocurrieron los hechos.

Publicado por CHV Noticias

Un adolescente está siendo intensamente buscado por la autoridad marítima tras haberse lanzado al mar sin poder salir a la superficie en la playa Las Torpederas de Valparaíso, durante la tarde de este sábado.

El joven estaba en compañía de sus amigos lanzándose piqueros cuando ocurrieron los hechos y fue arrastrado por las intensas marejadas.

¿Qué pasó en la playa Las Torpederas?

"Alrededor de las 18.00 horas se recibe un llamado al teléfono 137 de emergencia marítima, producto de una persona que estaba en peligro de inmersión aquí en la playa Las Torpederas", explicó el capitán de Fragata y capitán de Puerto de Valparaíso, David López.

En esa misma línea, agregó: "En este momento tenemos una unidad de rescate marítimo, una lancha tipo Arcángel, dos parejas de buzos, y apoyo de Bote Salvavidas con unidad marítima y moto de agua".

Según explicó el capitán, el adolescente se encontraba junto a dos amigos que lograron salir con ayuda de otras personas que se encontraban en la playa.

La emergencia generó un amplio despliegue terrestre y marítimo para encontrar al joven: "Nos encontramos efectuando labores de rebusca que se mantendrán hasta obtener algún resultado favorable y, a su vez, planificando nuestras acciones de acuerdo a la geografía del lugar", detalló el capitán López.

Cabe destacar que el Servicio Meteorológico de la Armada había emitido una alerta por aumento de las marejadas que comenzó el pasado viernes y se mantendrá hasta el martes 16 de septiembre.

