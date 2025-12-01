 “Muchas especies están muriendo”: Piden declarar Zona de Castástrofe en Lago Chungará tras masivo derrame de aceite - Chilevisión
01/12/2025 13:46

“Muchas especies están muriendo”: Piden declarar Zona de Castástrofe en Lago Chungará tras masivo derrame de aceite

Según informó Conaf, hasta este lunes han sido retirados cerca de 6.000 litros de aceite desde el cuerpo de agua. Diego Paco Mamani, gobernador regional de Arica y Parinacota, acusó lentitud en la respuesta del Gobierno.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El Consejo Regional (Core) de Arica anunció que solicitará la declaración de Zona de Catástrofe en el Lago Chungará por el derrame de 25.000 litros de aceite de soya que el pasado 20 de noviembre se produjo en el bofedal ubicado al interior del Parque Nacional Lauca.

En ese sentido, el científico ariqueño Freddy Medina, licenciado en biología de la Universidad de Poitiers y que también obtuvo una maestría en medioambiente en la U. Soborna, fue invitado a una sesión del consejo para exponer sobre la emergencia.

Allí el experto trató el tema y adelantó que "se requieren dos meses de investigación intensiva para obtener un diagnostico completo del ecosistema afectado", según consignó Emol.

A lo anterior, el profesional advirtió que el daño en el cuerpo de agua "podría persistir por hasta 50 años si no se ejecuta un plan de remediación adecuado".

Gobernador acusa lentitud del Gobierno 

Hasta este lunes, informó la Corporación Nacional Forestal (Conaf), cerca de 6 mil litros de aceite de soya a granel han sido retirados desde el lago, luego que un camión boliviano con destino a Arica volcara en el lugar.

Además "se registraron 15 aves muertas, principalmente taguas gigantes adultas, juveniles, y polluelos que tienen sus nidos en el lago, así como patos puna, jergón y juarjual". También se vio afectada la Orestias chungarensis, una especie de pez que vive únicamente en el lago Chungará.

Pese a las gestiones, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani, monitoreó en terreno la emergencia ambiental y acusó "tardanza" en el despliegue del gobierno en la zona.

"Hoy domingo no veo ningún puesto de mando, ninguna coordinación de algún director, de algún servicio, de algún seremi o de la autoridad que tiene a cargo la emergencia provincial, que es la delegada presidencial de Parinacota", expresó ayer.

"Aquí tenemos que sacar hasta la última gota de aceite de soya que se encuentra en nuestro principal atractivo turístico y donde hoy muchas especies de flora y fauna están muriendo a causa de lo que pasó el miércoles en la tarde", acusó Paco Mamani.

Además sostuvo que "no se le tomó el peso desde un principio a esta emergencia, no hay ningún puesto de mando, no hay nadie controlando, solo gente de buena voluntad tratando de hacer lo posible con lo disponible".

