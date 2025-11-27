Desastre ambiental en Lago Chungará: Camión boliviano derramó 25.000 litros de aceite en bofedal - Chilevisión

Mientras se indaga la magnitud real del accidente, Conaf confirmó la muerte de dos taguas, tres patos jergón chico y un pato puna. El conductor y el representante legal están imputados por el delito de contaminación grave imprudente.

El pasado 20 de enero, CONAF de la región de Arica y Parinacota decretó el cierre indefinido del sector Chungará del Parque Nacional Lauca, debido al volcamiento de un camión boliviano que transportaba 25.000 litros de aceite de soya a granel.

La emergencia afectó principalmente al humedal altoandino que forma parte del ecosistema del Lago Chungará, donde yaretas y pajonales, además de anfibios, aves, peces y microorganismos han visto las consecuencias en el bofedal altoandino.

Hasta hoy jueves se ha confirmado la muerte de dos taguas, tres patos jergón chico y un pato puna. Mientras que los guardaparques reportaron al menos 80 aves en peligro inminente por contacto con la capa de aceite que cubre parte del lago altiplánico.

"Retiramos manualmente 3.400 litros entre los guardaparques, voluntariado y las demás instituciones que han participado", señaló en Radio Cooperativa el director regional de la CONAF, Lino Antezana.

Asimismo, advirtió qu "hay que hacer un análisis, hay que monitorear la fauna, y hay que estar constantemente extrayendo el aceite, porque después con las aguas lluvias ese aceite puede aflorar y nuevamente hay que retirarlo desde el cuerpo de agua".

Chofer y representante legal figuran como imputados

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 179 de la Ruta Internacional 11-CH, en el sector de Chungará, frente al refugio guardería de Conaf, cuando el camión se dirigía hacia la ciudad de Arica.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural de la PDI en Arica, junto con peritos ecólogos del Laboratorio de Criminalística Central llevan adelante una indagación para determinar el impacto ambiental del cargamento vertido.

“Se han recolectado muestras de agua, suelo y del lago, lo que enriquece nuestra investigación de manera profesional, siempre en coordinación con el Ministerio Público,” dijo el prefecto Eugenio Herrera Vallejos, jefe de la Prefectura Provincial de Arica de la PDI.

Esta investigación hasta ahora cuenta con dos imputados por el delito de contaminación grave imprudente: el chofer y el representante legal de la empresa dueña del camión.

Por otra parte, la sede de Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) envió oficios a las autoridades regionales para recopilar las medidas adoptadas ante el derrame.

Empresa especializada trabaja en el bofedal

Luego de las labores iniciales de voluntarios y guardaparques, se contrató a la empresa especializada Séché Group para la extracción del aceite a través de su servicio de respuesta ante emergencias SpillTech.

"El objetivo es contener el derrame y recuperar la mayor cantidad posible de aceite de soya libre, evitando su desplazamiento hacia el suelo, cuerpos de agua o zonas sensibles del ecosistema", explicó Maurice Menadier, gerente de servicios ambientales de la compañía.

En conversación con InduAmbiente, explicó que la primera medida adoptada fue "contener la pluma del derrame mediante barreras físicas flotantes. Se instalaron boas absorbentes que, al flotar en la superficie al igual que el aceite, permiten frenar su avance".

Sobre el posterior proceso de rehabilitación ambiental, comentó: "Por ahora, el enfoque de Séché está centrado en controlar la emergencia. Una vez superada esta fase, se realizarán los análisis necesarios".

Una vez hechos los estudios se determinará la extensión horizontal y vertical de la contaminación, además de la posible afectación de napas. "Solo con esa información será posible estimar con precisión los plazos requeridos para la remediación completa", cerró.