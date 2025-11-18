 Kast conversó con Milei tras elecciones: “Coincidimos en las enormes oportunidades entre Chile y Argentina” - Chilevisión
18/11/2025 13:33

Kast conversó con Milei tras elecciones: “Coincidimos en las enormes oportunidades entre Chile y Argentina”

El abanderado presidencial del Partido Republicano se puso en contacto con el mandatario argentino para compartir su visión sobre el futuro de la región, de cara a su participación en la segunda vuelta presidencial.

Publicado por Fernanda Valdenegro

José Antonio Kast se puso en contacto con el presidente de Argentina, Javier Milei, luego de abrochar su paso a la segunda vuelta en de las Elecciones 2025.

El candidato presidencial compartió una publicación en sus redes sociales en la que reveló  detalles de su conversación con el mandatario trasandino.

Según comentó, en el diálogo hablaron sobre sus visiones para América Latina y el lazo entre ambos países y resaltó los puntos que los unen. 

“Acabo de tener una muy buena conversación con el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”, comentó Kast.

Minutos más tarde, fue el propio presidente de Argentina, Javier Miliei, quien compartió el post del candidato Republicano y agregó la frase: "¡La libertad avanza!"

José Antonio Kast a la segunda vuelta 

José Antonio Kast aseguró su paso a la segundo vuelta de las Elecciones presidenciales, la que está programado para el 14 de diciembre.

El abanderado y líder del Partido Republicano obtuvo 23,92% de las preferencias, con un total de 3.097.717 votos, siendo la segunda mayoría. 

En la segunda vuelta competirá con la representante del oficialismo, Jeannette Jara, quien consiguió una 26,85% (3.476.615 de votos).

