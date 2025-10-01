 Jean Paul Pineda fue nuevamente detenido por agresión a su pareja - Chilevisión
01/10/2025 09:07

Jean Paul Pineda fue nuevamente detenido por agresión a su pareja

El deportista fue detenido en su domicilio en la comuna de La Florida. Según las primeras informaciones, habría protagonizado una discusión con su pareja que terminó con golpes de pie y puño.

Publicado por CHV Noticias

Jean Paul Pineda nuevamente fue detenido por Carabineros tras agredir físicamente a su pareja, Valentina Castro, quien a mediados de agosto fue detenida por delito de asociación criminal.

La detención del deportista de 36 años ocurrió en su domicilio en calle Froilán Roa, en la comuna de La Florida, durante la noche del martes.

Según los primeros antecedentes, Pineda y Castro estaban consumiendo bebidas alcohólicas en el departamento.

Luego, protagonizaron una fuerte discusión que terminó en golpes de pie y puño mutuos.

Personal de Seguridad Ciudadana llegó al lugar tras las denuncias de vecinos. Ambos fueron trasladados hasta el SAPU Villa O'Higgins para constatar lesiones.

Desde la Fiscalía Oriente confirmaron los hechos e indicaron que Pineda pasará a control de detención durante la tarde de este miércoles. La mujer, en tanto, fue puesta en libertad.

Antecedentes de violencia de Pineda

No es la primera vez que el exfutbolista enfrenta a la justicia por este tipo de denuncias. En 2018, su exesposa Faloon Larraguibel lo acusó de violencia intrafamiliar.

Más tarde, en marzo de 2024, Larraguibel lo denunció nuevamente por agredirla frente a sus hijos, por lo que quedó con orden de alejamiento.

01/10/2025

