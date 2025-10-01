 “Una vergüenza”: Jara responsabilizó al Minvu por la demora de reconstrucción en Viña - Chilevisión
01/10/2025 14:31

“Una vergüenza”: Jara responsabilizó al Minvu por la demora de reconstrucción en Viña

La candidata presidecial responsabilizó al Ministerio de Vivienda por la tardanza después del megaincendio de 2024. "Reconstruir Viña, para mí, es un dolor abierto", confesó.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, la candidata presidencial Jeannette Jara responsabilizó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por la demora en la reconstrucción tras el megaincendio en Viña del Mar.

“Yo lo encuentro impresentable. Francamente, no encuentro que haya nada que lo justifique", afirmó Jara en entrevista con CNN Chile.

Además, sostuvo que "he escuchado y leído un montón de razones que tienen que ver con los títulos de dominio, con los ejecutores de las obras, pero no hay nada que lo justifique“.

Jara responsabilizó al Minvu por demora en reconstrucción

“Yo creo que evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad. Ellos son los responsables de la reconstrucción“, apuntó.

“Lo que hay que hacer ahora es ya prepararse para el próximo gobierno en materia de reconstrucción de Viña. Si lo lograran hacer, sería muy bueno, pero quedan pocos meses y ha pasado harto tiempo”, planteó la abanderada del oficialismo.

Además, se comprometió a que, en un eventual gobierno suyo, "esto va a estar solucionado el 2026. Yo creo que hay que tener una sensibilidad aquí. Al que le ha faltado techo en su casa, va a ver la urgencia que esto tiene, y todo el trámite burocrático da lo mismo“.

La militante del PC aseguró que este plan de reconstrucción será "prioridad" en una eventual administración. "Reconstruir Viña, para mí, es un dolor abierto, abierto, y encuentro que es una vergüenza lo que ha pasado", dijo.

