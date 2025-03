Irací Hassler reitera su inocencia en caso Sierra Bella y respalda a Karol Cariola - Chilevisión

La ex edil reiteró su inocencia en la causa, su disposición de colaborar con la justicia y de paso criticó la excesiva exposición que ha sufrido sobre la parlamentaria Karol Cariola.

La ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió a la investigación de Fiscalía por el caso de la clínica Sierra Bella y salió en defensa de la diputada Karol Cariola.

Esto, porque un informe reservado de la Policía de Investigaciones dio cuenta de los chats entre la parlementaria y la ex edil en el que discutían la iniciativa que posteriormente derivó en la polémica.

A través de sus redes sociales, Hassler reiteró su inocencia en la causa, su disposición de colaborar con la justicia y de paso criticó la excesiva atención sobre la parlamentaria, quien recientemente vivió un importante acontecimiento familiar.

"Quiero expresar mi solidaridad con la Presidenta de la Cámara, la diputada Karol Cariola, ante la lamentable exposición que ha vivido a horas del nacimiento de su primer hijo", comenzó.

Luego, reiteró su inocencia en la causa que investiga la supuesta transacción del inmueble por un valor cuatro veces superior al avalúo fiscal. "Se ha despejado que no existen antecedentes en mi contra", agregó.

"Como he señalado desde un principio, siempre he actuado de buena fe y soy inocente de los cargos que me acusaron los políticos del Partido Republicano", apuntó inmediatamente después.

También recordó que, una vez que se conoció un informe de Contraloría cuestionando el proceso de adquisición, señaló que "instruí acatarlo en su totatalidad, pedí la renuncia de los directores involucrados en el proceso (...) presentamos una querella contra los tasadores y tomamos acciones para anular la compra venta".

En lo que refiere a los chats filtrados, estimó que solo "dan cuenta de una conversación en que se manifiesta una sincera preocupación por la salud y el bienestar de las mujeres".