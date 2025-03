“¡Bienvenido Borjita!”: Karol Cariola y Tomás de Rementería anunciaron nacimiento de su primer hijo - Chilevisión

Tras 39 semanas de embarazo, la diputada Karol Cariola dio a luz a su primer hijo junto al también parlamentario Tomás de Rementería. A través de Instagram, compartieron tiernas postales del recién nacido.

Durante la mañana de este lunes, los diputados Karol Cariola (PC) y Tomás De Rementería (PS) informaron el nacimiento de su primer hijo, Borja.

A través de una publicación en conjunto en Instagram, la pareja publicó dos fotos junto al recién nacido y una emotiva descripción.

"Después de largas horas de trabajo de parto, ya estás con nosotros. ¡Bienvenido Borjita!", escribieron en post, que ya acumula reacciones de seguidores y personalidades de la política.

Dentro de las primeras impresiones se encuentran la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. "Hermoso guagüito Borja!! Felicidades, compañera Karol y Tomás", señaló esta última.

Otra figura que reaccionó al nacimiento del pequeño Borja fue la ex ministra del gobierno de España, Irene Montero: "Bienvenido! Y enhorabuena, fuerza, amor y felicidad para ti querida", comentó.

Hace tres días, la diputada Cariola hizo la última actualización con 39 semanas de embarazo.

"Mi bebé está muy cómodo en su nidito uterino, no se decide a nacer, se mueve por las noches, me asusta cuando no se mueve tanto y me mantiene en un estado de alerta permanente", declaró en dicha publicación.

Asimismo, detalló que tuvo "contracciones de Braxton Hicks que no son dolorosas, pero no de trabajo de parto aún… por lo que no hay señales claras del parto".

"Con amor y paciencia seguimos resistiendo el calor del verano y a estas alturas el peso de llevar un bebé de 3 kilos y medio dentro de mi cuerpo", agregó la parlamentaria.