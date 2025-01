Desbordes anunció querella por mal uso de gift cards en administración anterior: Hassler respondió - Chilevisión

El Municipio de Santiago se querelló por eventual fraude en uso de gift cards durante gestión de Irací Hassler. La licitación era de $280.000.0000 para adquirir 8.000 tarjetas para los vecinos.

Este miércoles Mario Desbordes anunció que la Municipalidad de Santiago presentó una querella por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público durante la administración de Irací Hassler.

Esto, se habría dado por un eventual mal uso de tarjetas gift cards. La acción judicial detalla que el 16 de junio de 2024, la empresa Endenred Chile S.A. se adjudicó una licitación por $280.000.000 para la entrega de 8.000 tarjetas de $35.000 cada una, las cuales tenían planeadas otorgárselas a los vecinos.

Sin embargo, según señala el mismo escrito, un vecino reclamó por la entrega de su gif card, “dado que había tomado conocimiento de que su nombre y supuesta firma habían aparecido en un recibo, en circunstancias de que él nunca había firmado aquello, lo que daría cuenta de que incluso se falsificaron firmas”.

Mario Desbordes anunció querella por eventual fraude en Municipalidad de Santiago

Ante esto, el actual alcalde de Santiago, señaló a través de X que "la administración anterior dejó a Santiago endeudado y con preocupantes irregularidades".

"Esto es solo el comienzo. No permitiremos que la corrupción quede impune y seguiremos investigando para que los responsables rindan cuentas. Santiago merece una administración transparente y comprometida con sus vecinos", finalizó.

Respuesta de Irací Hassler

Irací Hassler, la ex edil de la comuna, no dudo en responderle, declarando que "la enuncia que presenta el municipio contra un funcionario me parece grave y debe ser investigada".

"El alcalde puede contar con toda mi colaboración de ser necesario. En la misma línea, me pregunto por qué suspendió la restitución del pago de horas extra cobradas irregularmente por el actual diputado Romero a la municipalidad de Santiago", señaló.

Hay que recordar que Desbordes acordó suspender el procedimiento de cobro contra el diputado Agustín Romero, quien ejercía como jefe jurídico de la Municipalidad de Santiago durante la gestión Alessandri y actualmente adeuda $11 millones en horas extras irregulares a Santiago.

"La defensa de la probidad debe hacerse manteniendo una sola línea. No es creíble que se denuncie a algunos, mientras se omite o se hace la vista gorda con las faltas de políticos de su sector", finalizó Hassler.

