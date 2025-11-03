“Invitó a almorzar a la persona…”: Hermano de víctima entregó dato clave en enigmático crimen en Quilicura - Chilevisión

Una de las tres personas detenidas es una arrendataria de la víctima, quien vivía en el domicilio hace solo dos semanas.

Conmoción existe en la comunidad de Quilicura por el crimen de José Patricio Poblete, trabajador del Sistema Red del transporte público y quien fue encontrado muerto en su domicilio.

Por el asesinato hay tres personas detenidas, dos hombres y una mujer, donde dos de estas personas serían familiares de una amiga y compañera de trabajo de Poblete.

De hecho, su familia indicó que desde hace solo dos semanas la víctima le arrendaba una habitación a la nuera de Tamara, una muy cercana compañera en la empresa Vule.

Hermano de víctima entregó nuevos antecedentes

Boris, hermano de la víctima, conversó con el programa Contigo En La Mañana y reveló nuevos antecedentes del impactante homicidio donde calificó lo sucedido como "algo perverso".

"A mi hermano se le empezaron a perder cosas y el sábado invitó a almorzar a la persona que le estaba arrendando la pieza, quien llegó con el pololo y el hermano del pololo", declaró.

El entrevistado además señaló: "Estos tipos se ensañaron con mi hermano durante las siguientes horas de ese sábado".

"Nosotros nos preguntamos que pasó, si hubo una discusión, algo, porque esta arrendataria llevaba solo dos semanas. A través de una amiga, mi hermano le había dicho que se le habían perdido cosas y que a lo mejor iba a pedir la habitación para que se vaya esta persona", manifestó.