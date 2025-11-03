“La compañera de trabajo sabía de eso”: Familiar de víctima entrega hipótesis de impactante crimen en Quilicura - Chilevisión

Tres personas se encuentran detenidas, dos hombres y una mujer, quienes serían hijo y nuera de una compañera de trabajo del fallecido y a quien culpa la familia.

Gran impacto causó en Quilicura el crimen de un trabajador del Sistema Red de transporte público de Santiago, quien fue encontrado muerto en su domicilio.

La víctima, identificada como José Patricio Poblete se encontraba atado de pies y manos en el patio de la casa, y según sus propios familiares presentaba signos de tortura.

Familia de víctima apunta a compañera de trabajo

"Estamos súper consternados, Patricio era una persona muy buena, por bueno le pasó esto. Él estaba con los trámites de jubilación y esa compañera, Tamara, se hizo súper amiga de él", partió declarando Javiera, familiar de Poblete al programa Contigo En La Mañana.

De hecho, la entrevistada afirmó que Tamara le pidió a Patricio que le arrendara una habitación a su hijo, algo que a la víctima no le parecía porque ya tenía una arrendataria.

"Al final dijo que su hijo ya no necesitaba la habitación y al tiempo se la pidió para la polola de él, creemos que hace poco recibió la plata de la jubilación, pero la que sabía de eso era ella, Tamara, la compañera de trabajo", agregó.

"Ese es el motivo de que a él le quisieran hacer algo. Yo creo que era mucho dinero, porque era muy trabajador", manifestó.