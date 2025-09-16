 “Inhumano lo que hicieron”: Habla hermano tras vuelco en caso de joven fallecido en mall en La Florida - Chilevisión
Minuto a minuto
“Había sido engañada...”: El testimonio de azafata detenida en Nueva Zelanda por transporte de droga “De puño y letra”: Pdte. Boric dedicó décimas a Chile en inauguración de fondas del Parque O'Higgins “Estoy shockeado”: El relato del padre de hermanos que murieron electrocutados en Licán Ray “Inhumano lo que hicieron”: Habla hermano tras vuelco en caso de joven fallecido en mall en La Florida VIDEO | Con beso final: El pie de cueca del pdte. Boric y Paula Carrasco en fondas del Parque O'Higgins
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
16/09/2025 22:21

“Inhumano lo que hicieron”: Habla hermano tras vuelco en caso de joven fallecido en mall en La Florida

El joven de 27 años falleció en un confuso incidente con guardias del centro comercial. Según se conoció este martes, la causa de muerte fue por estrangulación.

Publicado por CHV Noticias

La noche de este martes se dieron a conocer nuevos antecedentes del caso del joven que falleció tras un incidente con guardias en el Mall Plaza Vespucio en La Florida.

Según indicó el informe de la causa de muerte, el hombre de 27 años habría fallecido por estrangulamiento. Esto, luego de ser reducido por guardias del centro comercial luego de sufrir un ataque de esquizofrenia.

En ese contexto, los hermanos del joven entregaron el testimonio de la familia y acusaron que “hubo una fuerza desmedida” de parte de los guardias que participaron en el procedimiento.

Hablan hermanos de joven fallecido

Bárbara y Sebastián García, hermanos del joven fallecido, expresaron que como familia “teníamos la esperanza que fuera otra la causa de muerte”.

Sin embargo, tras confirmarse que la causa de muerte fue por estrangulación, “queda demostrado que los guardias de seguridad no tienen ni la implementación ni los conocimientos para poder reducir a una persona”, acusó el hermano.

“Trataron de reanimarlo con esposas puestas, lo que encuentro de personas que no tienen corazón, que no tienen empatía por el resto. Encuentro inhumano lo que hicieron con mi hermano”, agregó Sebastián.



Publicidad

Destacamos

Noticias

Peaje a “luca” en Fiestas Patrias: Revisa dónde, cuándo y a qué hora estarán disponibles

Lo último

Lo más visto

Informe oficial: Revelan causa de muerte de joven que falleció en Mall Plaza Vespucio

Un certificado de defunción del Servicio Médico Legal informó la causa de muerte del joven fallecido en horas de la tarde del martes en el centro comercial.

16/09/2025

Era un regalo familiar: La historia de los adolescentes fallecidos al instalar bandera en Lican Ray

Este martes se desarrolla el velorio de los hermanos en el Colegio de Humanidades de Villarrica. La municipalidad decretó duelo comunal y suspendió el desfile de Fiestas Patrias.

16/09/2025

Alega inocencia: Quién es la azafata chilena detenida en Nueva Zelanda por transportar cocaína oculta

La mujer de 33 años fue descubierta portando un litro de cocaína líquida al interior de envases de mostaza y ají. La tripulante fue detenida y se encuentra en arresto domiciliario en el país oceánico.

16/09/2025

VIDEO | Hasta le pidió foto: Artista emocionó al pdte. Boric con especial regalo en la Pampilla

A través de redes sociales, se viralizaron registros del momento en que un hombre se acercó al mandatario para entregarle una pintura hecha con sus manos.

16/09/2025
Publicidad