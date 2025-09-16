“Inhumano lo que hicieron”: Habla hermano tras vuelco en caso de joven fallecido en mall en La Florida - Chilevisión

La noche de este martes se dieron a conocer nuevos antecedentes del caso del joven que falleció tras un incidente con guardias en el Mall Plaza Vespucio en La Florida.

Según indicó el informe de la causa de muerte, el hombre de 27 años habría fallecido por estrangulamiento. Esto, luego de ser reducido por guardias del centro comercial luego de sufrir un ataque de esquizofrenia.

En ese contexto, los hermanos del joven entregaron el testimonio de la familia y acusaron que “hubo una fuerza desmedida” de parte de los guardias que participaron en el procedimiento.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Hablan hermanos de joven fallecido

Bárbara y Sebastián García, hermanos del joven fallecido, expresaron que como familia “teníamos la esperanza que fuera otra la causa de muerte”.

Sin embargo, tras confirmarse que la causa de muerte fue por estrangulación, “queda demostrado que los guardias de seguridad no tienen ni la implementación ni los conocimientos para poder reducir a una persona”, acusó el hermano.

“Trataron de reanimarlo con esposas puestas, lo que encuentro de personas que no tienen corazón, que no tienen empatía por el resto. Encuentro inhumano lo que hicieron con mi hermano”, agregó Sebastián.





