VIDEO | El registro del momento en que guardias redujeron a joven que falleció en mall de La Florida - Chilevisión

16/09/2025 19:09

VIDEO | El registro del momento en que guardias redujeron a joven que falleció en mall de La Florida

Conmoción ha causado la muerte de un joven de 27 años en medio de un confuso incidente con guardias de seguridad en un mall en La Florida. Según dio a conocer Fiscalía, el hombre, quien sufrió un ataque de esquizofrenia, estaba intentando ser reducido por un grupo de guardias cuando un motociclista -no vinculado al centro comercial- habría golpeado a la víctima en la cabeza. Tras esto, el joven habría perdido la conciencia y fallecido minutos después. El momento del forcejeo con los guardias fue registrado por testigos del incidente.

