VIDEO | El registro del momento en que guardias redujeron a joven que falleció en mall de La Florida - Chilevisión

Conmoción ha causado la muerte de un joven de 27 años en medio de un confuso incidente con guardias de seguridad en un mall en La Florida. Según dio a conocer Fiscalía, el hombre, quien sufrió un ataque de esquizofrenia, estaba intentando ser reducido por un grupo de guardias cuando un motociclista -no vinculado al centro comercial- habría golpeado a la víctima en la cabeza. Tras esto, el joven habría perdido la conciencia y fallecido minutos después. El momento del forcejeo con los guardias fue registrado por testigos del incidente.