Imputado por megafraude acusa que fue traslado a Santiago 1 por su orientación sexual - Chilevisión

El hombre se encontraba en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde compartía celda con Luis Hermosilla.

Este viernes, José Antonio Pavez Canessa acusó un presunto trato discriminatorio y traslado arbitrario por parte de Gendarmería al cambiarlo desde el Anexo Capitán Yáber a Santiago 1 en razón de su orientación sexual.

El hombre se encuentra en calidad de imputado por el megafraude tributario y escribió una carta en la que detalló lo sucedido, en la que además precisó que actualmente no tiene acceso a sus remedios, agua o una cama.

"Hablaron de asesinarme"

Según señala el escrito que fue publicado por Radio Biobio, el traslado se produjo el 16 de abril pasadas las 17:00 horas, donde se le informó que debía abandonar el lugar y que había sido una orden firmada por un coronel "indicando que por mi condición de gay, no puedo estar en el Anexo Capitán Yáber".

En esa misma línea, Pavez agregó que "me negué al traslado, pero se me indicó que si no era por las buenas sería por las malas", por lo que habría sido trasladado de noche sin tener acceso a sus objetos personales ni medicamentos.

"Me llevaron a los calabozos de traslado y se me ingresó a Santiago 1, se me volvió a constatar lesiones y el doctor no podría creer que me estuvieran devolviendo acá, donde hablaron de asesinarme", señaló Pavez.

El imputado se encontraba en Capitán Yáber por motivos de seguridad y vínculos familiares, la que no habría sido respetada al trasladarlo: "Gendarmería lo sabe, pero se me ingresó unilateralmente. El fiscal hace oídos sordos. Me entraron a un calabozo con todos los ingresos, con mucho frío, mis cosas quedaron en clasificación".

"Solicité amablemente mi ropa, pedí que me llevaran al módulo 38, pero se negaron. Me llevaron al módulo 2, en el segundo piso, sin colchón, sin luz, sin agua, todo defecado, con chinches, arañas, baratas, sin ventanas, en condiciones inhumanas", detalló.

Es por ello que finalmente su abogado presentó una cautelar de garantías para que se revierta el traslado y el imputado pueda volver a Capitán Yáber.