Hombre muere afuera del Metro San Ramón: Fue esposado y reducido por guardias municipales - Chilevisión

09/10/2025 20:44

Hombre muere afuera del Metro San Ramón: Fue esposado y reducido por guardias municipales

La víctima habría protagonizado un conflicto familiar y realizó una serie de disturbios, por lo que personal municipal tuvo que intervenir para reducirlo.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este jueves, un hombre murió tras ser reducido por funcionarios municipales en las afueras del la estación del Metro San Ramón.

Según información preliminar, la víctima sería un hombre chileno de 37 años que habría protagonizado un altercardo familiar y llegó realizando desórdenes a la estación. 

Debido al altercado y los destrozos producidos en el lugar, personal municipal intervino para reducir al sujeto, esposándolo y sacándolo a la calle. 

Fue ahí donde el hombre se desvaneció y comenzó a convulsionar, por lo que tuvo que ser trasladado al SAR La Bandera, donde se constató que había fallecido, presutanmente por un paro cardiorespiratorio. 

El subprefecto Robert Briones Canales, de la Brigada Domicilio Sur, señaló que el procedimiento preliminar determinó que la víctima presentaba lesiones superficiales compatibles con la reducción efectuada por los guardias.

Sin embargo, estas no tendrían relación con la causa de muerte y la confirmación será entregada por el Servicio Médico Legal tras la autopsia correspondiente.

