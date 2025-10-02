Conductor intentó atropellar a Carabineros: Fiscalización terminó en balacera en San Ramón - Chilevisión

El incidente ocurrió durante un operativo de control vehicular en Avenida Santa Rosa. El conductor del automóvil ya fue detenido.

Una balacera se registró la mañana de este jueves durante un operativo de control policial vehicular en la Avenida Santa Rosa, comuna de San Ramón.

El incidente empezó cuando personal policial intentó controlar a un vehículo que se trasladaba a alta velocidad por la avenida y que presuntamente venía de cometer otro ilícito.

En ese contexto, cuando Carabineros intentó detenerlo, el conductor del automóvil embistió contra los uniformados, quienes debieron hacer uso de su arma de servicio.

De momento se conoce que a bordo del vehículo iban dos personas: El conductor, quien fue detenido, y una mujer de copiloto que recibió un impacto de bala y fue trasladada a un centro asistencial.

De igual manera, Carabineros estableció que la patente del vehículo había sido adulterada.