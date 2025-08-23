Hubo más de 50 disparos: Hombre fue asesinado dentro de su vehículo en San Ramón - Chilevisión

La víctima se encontraba detenida en la calle cuando el atacante descendió de un vehículo y disparó.

Un hombre fue encontrado sin vida durante la tarde del viernes al interior de un vehículo en la comuna de San Ramón, tras haber sufrido un ataque armado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 18:48 horas, en el sector de la calle Emiliano Figueroa 8812, cuando personal de Carabineros recibió la alerta mediante llamados de emergencia.

Los antecedentes del hecho

Al arribar al lugar se percataron que la víctima tenía múltiples impactos de bala en el cuerpo y el parabrisas del vehículo tenía al menos 12 perforaciones.

Al respecto, las primeras pericias arrojaron que la víctima se encontraba detenida en la calle cuando una persona se bajó de un vehículo de color rojo.

El atacante disparó en más de 50 oportunidades y luego se dio a la fuga junto al conductor del vehículo en el que se movilizaba, yendo en dirección a la Autopista Américo Vespucio.

Finalmente, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para poder identificar a los responsables y dar con su paradero.

