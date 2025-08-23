 Hubo más de 50 disparos: Hombre fue asesinado dentro de su vehículo en San Ramón - Chilevisión
Minuto a minuto
Condenan a tres carabineros por golpiza a manifestante durante el estallido social en Ñuñoa Barristas de Independiente serán imputados por intento de homicidio y estadio fue clausurado “Destinados a la reflexión...”: Masonería explica hallazgo de cráneos y descarta origen ilícito
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/08/2025 08:56

Hubo más de 50 disparos: Hombre fue asesinado dentro de su vehículo en San Ramón

La víctima se encontraba detenida en la calle cuando el atacante descendió de un vehículo y disparó.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre fue encontrado sin vida durante la tarde del viernes al interior de un vehículo en la comuna de San Ramón, tras haber sufrido un ataque armado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 18:48 horas, en el sector de la calle Emiliano Figueroa 8812, cuando personal de Carabineros recibió la alerta mediante llamados de emergencia.

Los antecedentes del hecho 

Al arribar al lugar se percataron que la víctima tenía múltiples impactos de bala en el cuerpo y el parabrisas del vehículo tenía al menos 12 perforaciones.

Al respecto, las primeras pericias arrojaron que la víctima se encontraba detenida en la calle cuando una persona se bajó de un vehículo de color rojo.

El atacante disparó en más de 50 oportunidades y luego se dio a la fuga junto al conductor del vehículo en el que se movilizaba, yendo en dirección a la Autopista Américo Vespucio.

Finalmente, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para poder identificar a los responsables y dar con su paradero.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Muere funcionario de la Armada en sector del Molo de Abrigo en Valparaíso

Lo último

Lo más visto

“Era eso o puñaladas hasta morir”: Hincha de la U relató salto al vacío desde estadio de Independiente

El joven detalló su actuar y explicó que se lanzó desde la tribuna para evitar ataques mayores de los barristas argentinos que irrumpieron en el sector.

22/08/2025

Cráneos humanos en inmueble masón: Todo lo que se sabe sobre el hallazgo

Desde la Gran Logia de Chile emitieron un comunicado en el que rechazaron "cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley".

22/08/2025

“No fue aislado...”: Sergio Rojas revela desconocido romance de Fran Virgilio y Andrea Marocchino

El periodista Sergio Rojas expuso detalles inéditos de un supuesto vínculo amoroso que habría existido entre la esposa de Karol Dance y la expareja de Francisca Merino.

22/08/2025

Tragedia en Valparaíso: Revelan causa de muerte del funcionario de la Armada en Molo de Abrigo

Hugo Montenegro, capitán de Bote Salvavidas de Valparaíso, detalló que durante la madrugada concurrieron al lugar tras la caída de tres personas al mar.

22/08/2025