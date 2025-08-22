 Le dispararon en la cabeza: Investigan homicidio frustrado tras discusión en San Joaquín - Chilevisión
22/08/2025 13:25

Le dispararon en la cabeza: Investigan homicidio frustrado tras discusión en San Joaquín

El hecho se habría producido luego de que la víctima mantuviera una discusión con un grupo de sujetos que aún no ha sido identificado.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche del día jueves, un hombre de 32 años fue atacado a tiros en la comuna de San Joaquín tras mantener una discusión con un grupo numeroso de sujetos. 

Las primeras diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI) y el equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH) indican que, tras el altercado, un miembro del grupo sacó un arma de fuego y le propinó múltiples disparos a la víctima. 

Hombre baleado en el cráneo en San Joaquín

Según información entregada por el inspector Esteban Saavedra de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, el hecho se habría producido en la calle Martín Henríquez de la comuna San Joaquín durante la noche del día jueves. 

Con relación al estado de la víctima, el inspector señaló que "el hombre mantendría un impacto balístico en su cabeza".

En la misma línea, añadió que "debido a la gravedad de sus lesiones se mantiene grave en el Hospital Barros Luco con diagnóstico reservado".

