 “Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví - Chilevisión
19/08/2025 08:11

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda La información es de CHV Noticias

Un familiar del hombre que murió en Curacaví tras ser atropellado por su propio vehículo durante un robo en su parcela contó que hace cinco días unos delincuentes entraron a robar al mismo predio, llevándose varias pertencencias.

Entre ellas, las llaves de su automóvil. Por esta razón, el sujeto identificado como el primo del fallecido planteó que estos mismos antisociales volvieron al lugar en busca de dicha camioneta.

"Vinieron a robar a su parcela hace cinco días. Entre las pertenencias que sustrajeron estaban las llaves de la camioneta, entonces volvieron estos mismos gallos y lo que venían a buscar era la camioneta", expuso.

Según detalló, su primo cambió las chapas de las entradas y adoptó medidas de seguridad tras el robo. Sin embargo, esto no bastó para que los desconocidos entraran al terreno y cometieran el crimen.

"Su mamá y papá están destruidos... por favor, hagan algo"

El hombre, identificado como Alejandro, recordó entre lágrimas a su familiar como un "chico profesional y un hombre trabajador". "Era un buen muchacho, siempre fue un ejemplo para sus primos", expresó.

En medio de su conmoción, lanzó un duro descargo en el que repasó a las autoridades, jueces y policías: "¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?".

"Para las autoridades esto pasó hace una semana atrás y no se hace nada. Entran a robar a una casa, se roban las cosas, se hacen las denuncias y no se hace nada. Y vuelve a pasar", dijo ante la prensa.

"Y pasa con la gente que trabaja, que se saca la mugre por tirar para arriba y a las finales no se hace nada. Los fiscales, los jueces, nadie hace nada. La gente queda libre", acusó el hombre frente a las cámaras.

"Imagínate que estos gallos volvieron nuevamente a la misma casa para robar una camioneta", subrayó. "Esto sale en la tele hoy, mañana, vuelve a salir, ¿y qué se hace? ¿qué hacen las autoridades? Este país se está yendo a la mier... y nadie hace nada".

"Somos el 95% del país los que somos buenas personas, trabajadoras, y por un 5% de mier... es que tenemos la cag.... Eso es lo que da rabia. Él tenía hijos, tenía familia. Su mamá y papá están destruidos. Hagan algo, por favor, hagan algo", concluyó.

