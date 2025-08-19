 Tragedia en Curacaví: Dueño de casa murió atropellado con su propio auto por delincuentes - Chilevisión
19/08/2025 07:43

Tragedia en Curacaví: Dueño de casa murió atropellado con su propio auto por delincuentes

El hecho habría ocurrido luego de que un grupo de desconocidos ingresó a la parcela de la víctima con la intención de sustraer su vehículo.

Un trágico hecho se registró durante la madrugada de este martes en el sector Los Hornitos de Curacaví. Un hombre falleció tras ser atropellado con su propio vehículo por delincuentes que ingresaron a robar a su parcela.

Según información de Carabineros, el hecho habría ocurrido luego de que un grupo de sujetos entrara a su propiedad con la intención de sustraer el vehículo que estaba estacionado en su interior.

Sin embargo, el robo se vio frustrado tras la activación de las alarmas de la parcela, por lo que los desconocidos decidieron huir del lugar.

Horas más tarde, el hombre fue encontrado por vecinos del sector tendido en el camino afuera de su propiedad, sin signos vitales y con señales de haber sido atropellado.

EN DESARROLLO...

Tragedia en Curacaví: Dueño de casa murió atropellado con su propio auto por delincuentes

