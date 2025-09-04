 “Hay niveles de estupidez…”: Hombre se graba manejando con los pies, chateando y con botella de alcohol - Chilevisión
04/09/2025 09:30

“Hay niveles de estupidez…”: Hombre se graba manejando con los pies, chateando y con botella de alcohol

Según se informó en el programa Contigo En La Mañana, Carabineros no tendría mayores antecedentes del hecho, que solo se viralizó en redes porque los mismo individuos subieron el registro. 

Hace unos días se dio a conocer en redes sociales un video donde se ve a un hombre manejando con sus pies en plena autopista. Aparte de jactarse de esta conducta, el sujeto chatea y además muestra una botella de alcohol.

En la grabación se ve a una pareja de amigos que van escuchando reggaeton en una autopista de Santiago, donde el copiloto graba la temeraria acción y dice: "'Lorea' mi compa, chateando" y el conductor responde: "¿Me veí preocupao'?". 

Ante esta maniobra, Julio César Rodríguez reaccionó bastante molesto pues la acción de este conductor pudo haber generado algún accidente. "“Hay niveles de estupidez…”, señaló.

Registro del hombre manejando con sus pies en autopista

