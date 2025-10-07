“Hay muchos vecinos que escucharon gritos”: Amiga de joven madre descarta muerte por sobredosis y apunta a expareja - Chilevisión

La mujer de 30 años, se había ido a vivir con el hombre hace un par de semanas tras mantener una relación desde hace cuatro meses.

Conmoción existe en Curicó por el fallecimiento de Paola Alejandra Flores Ovalle, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de la casa de su pareja el pasado 19 de septiembre.

La joven madre, de solo 30 años, se había ido a vivir con el hombre hace cerca de cuatro semanas tras mantener una relación desde hace cuatro meses.

Tras la sorpresiva muerte de la mujer, se indicó que la causa sería por una sobredosis de drogas, según la versión entregada por su conviviente a Carabineros. Sin embargo, su familia duda y cuestiona esta hipótesis.

El informe preliminar del Servicio Médico Legal (SML) indicó como causas del deceso un "edema pulmonar y cerebral agudo”, aunque dejó constancia de que las causas específicas estaban “a determinar en estudio".

La familia denuncia que se les indicó que los resultados de las pruebas toxicológicas y otras diligencias periciales podrían tardar de seis meses hasta un año.

Además, el medio local VLN Radio, dio a conocer un elemento clave que ha despertado gran atención en la comunidad. Se trata de unas grabaciones de cámaras de vigilancia que captaron los momentos previos al hallazgo del cuerpo.

En esas imágenes se aprecia un altercado entre Paola y su pareja, con forcejeos, seguido de la caída de la mujer. Posteriormente, aparecería una tercera persona en la escena, quien instaba a ambos a reingresar a la vivienda.

"A ella le quitaron la vida"

En conversación con el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión, una de las amigas de Paola descartó que su muerte se deba a una sobredosis y apuntó a su expareja.

“A ella le quitaron la vida. Ella no murió por una sobredosis, una sobredosis no te deja hematomas, están tapando el sol con un dedo, los golpes que ella tenía en el rostro, cuello, cuerpo y muñecas no son por sobredosis", afirmó Fanny.

"Hay muchos vecinos que la escucharon gritar por discusiones, pero nadie quiere hablar, nadie se atreve a realizar la declaración", agregó la amiga.

Mira el reportaje acá: