 “Hay muchos vecinos que escucharon gritos”: Amiga de joven madre descarta muerte por sobredosis y apunta a expareja - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno apelará a libertad condicional de Mauricio Ortega y solicitará “medidas de protección" para Nabila Rifo Denuncian realización de despedida de soltera en Hospital de Antofagasta: Hecho causó indignación en redes sociales Conceden libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por agresión a Nabila Rifo Alcalde de La Florida recibió amenazas por desalojo en la Toma Dignidad “Hay muchos vecinos que escucharon gritos”: Amiga de joven madre descarta muerte por sobredosis y apunta a expareja
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/10/2025 18:15

“Hay muchos vecinos que escucharon gritos”: Amiga de joven madre descarta muerte por sobredosis y apunta a expareja

La mujer de 30 años, se había ido a vivir con el hombre hace un par de semanas tras mantener una relación desde hace cuatro meses. 

Conmoción existe en Curicó por el fallecimiento de Paola Alejandra Flores Ovalle, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de la casa de su pareja el pasado 19 de septiembre. 

La joven madre, de solo 30 años, se había ido a vivir con el hombre hace cerca de cuatro semanas tras mantener una relación desde hace cuatro meses. 

Tras la sorpresiva muerte de la mujer, se indicó que la causa sería por una sobredosis de drogas, según la versión entregada por su conviviente a Carabineros. Sin embargo, su familia duda y cuestiona esta hipótesis. 

El informe preliminar del Servicio Médico Legal (SML) indicó como causas del deceso un "edema pulmonar y cerebral agudo”, aunque dejó constancia de que las causas específicas estaban “a determinar en estudio".

La familia denuncia que se les indicó que los resultados de las pruebas toxicológicas y otras diligencias periciales podrían tardar de seis meses hasta un año.

Además, el medio local VLN Radio, dio a conocer un elemento clave que ha despertado gran atención en la comunidad. Se trata de unas grabaciones de cámaras de vigilancia que captaron los momentos previos al hallazgo del cuerpo.

En esas imágenes se aprecia un altercado entre Paola y su pareja, con forcejeos, seguido de la caída de la mujer. Posteriormente, aparecería una tercera persona en la escena, quien instaba a ambos a reingresar a la vivienda.

"A ella le quitaron la vida"

En conversación con el programa Contigo En La Mañana de Chilevisión, una de las amigas de Paola descartó que su muerte se deba a una sobredosis y apuntó a su expareja. 

“A ella le quitaron la vida. Ella no murió por una sobredosis, una sobredosis no te deja hematomas, están tapando el sol con un dedo, los golpes que ella tenía en el rostro, cuello, cuerpo y muñecas no son por sobredosis", afirmó Fanny. 

"Hay muchos vecinos que la escucharon gritar por discusiones, pero nadie quiere hablar, nadie se atreve a realizar la declaración", agregó la amiga. 

Mira el reportaje acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

Muerte de joven madre conmociona a Curicó: La encontraron en la casa de su pareja

El pasado 19 de septiembre, Paola Alejandra Flores Ovalle murió en extrañas circunstancias en la localidad de Sarmiento. Su familia descarta tesis de sobredosis y apunta a una posible violencia doméstica.

07/10/2025

La crítica de Vasco Moulian que molestó a Cony en Fiebre de Baile: Lloró y hasta Faloon la defendió

La bailarina abrió los fuegos de la pista en la noche de baile bajo la lluvia luego tras ser la más votada por el público. Sin embargo, luego debió enfrentar un duro comentario de parte del jurado.

07/10/2025

¡Princesa Alba brilló en la pista! Las 4 mejores presentaciones bajo la lluvia de Fiebre de Baile

En el segundo capítulo del estelar de Chilevisión, los 8 ganadores de los duelos del domingo mostraron todos sus talentos bajo la lluvia, pero solo cuatro de ellos continúan en la competencia por la inmunidad.

07/10/2025

Tragedia en La Florida: Muere mujer embarazada que fue baleada al interior de casa

Tras permanecer dos días en estado crítico, este martes se confirmó el fallecimiento de la mujer de 19 años que recibió un impacto de bala en su cabeza. Una de los dos detenidos sería prima de la pareja de la víctima.

07/10/2025