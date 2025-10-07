Muerte de joven madre conmociona a Curicó: La encontraron en la casa de su pareja - Chilevisión

El pasado 19 de septiembre, Paola Alejandra Flores Ovalle murió en extrañas circunstancias en la localidad de Sarmiento. Su familia descarta tesis de sobredosis y apunta a una posible violencia doméstica.

La tranquila localidad de Sarmiento, en Curicó, vive estos días una creciente tensión mediática tras el fallecimiento de Paola Alejandra Flores Ovalle, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de la casa de su pareja.

Todo ocurrió el pasado 19 de septiembre, cuando la joven madre de 30 años fue encontrada sin vida en un domicilio en la Villa El Progreso de Sarmiento, desatando una serie de teorías y movilizaciones en busca de respuestas.

Las hipótesis tras muerte de joven madre en Curicó

La muerte de Paola fue inicialmente atribuida por las autoridades a una sobredosis de drogas, según la versión entregada por su conviviente a Carabineros. Sin embargo, el panorama parece estar muy lejos de esa explicación.

El informe preliminar del Servicio Médico Legal (SML) indicó como causas del deceso un “edema pulmonar y cerebral agudo”, aunque dejó constancia de que las causas específicas estaban “a determinar en estudio”.

Los resultados de las pruebas toxicológicas y otras diligencias periciales podrían tardar de seis meses hasta un año.

Según consigna el medio local VLN Radio, un elemento clave que ha despertado gran atención en la comunidad son unas grabaciones de cámaras de vigilancia que captaron los momentos previos al hallazgo del cuerpo.

En esas imágenes se aprecia un altercado entre Paola y su pareja, con forcejeos, seguido de la caída de la mujer. Posteriormente, aparecería una tercera persona en la escena, quien instaba a ambos a reingresar a la vivienda.

Estas imágenes, junto con otros antecedentes denunciados por familiares y cercanos, alimentan la hipótesis de que podría existir participación de terceros o violencia doméstica, en contraposición a la versión de sobredosis.

Hablan familiares de joven fallecida en Curicó

"Lo único que quiero es saber qué pasó con mi hija, porque nadie de los que vivían con ella se ha acercado a mí. Qué se haga justicia", señaló Elvira Ovalle, madre de la víctima, en conversación con Contigo en la Mañana.

Alexandra Vega, amiga de Paola, detalló en el matinal de Chilevisión que las dudas surgieron cuando fueron a buscar el cuerpo al SML.

"Sale llena de moretones. No hay que ser muy entendido en el tema para saber que una persona que muere de sobredosis no debería tener todo su cuerpo morado", planteó Alexandra.

Asimismo, aseguró que desde el día de la muerte de Paola no han podido contactarse con su conviviente.

"La verdad es que ella no compartía mucho con nosotros estando con él. Empezó a tener esta relación y se encegó. Se empezó a aislar, dejó de ver a sus amigas, a ir a su casa", dijo Vega.

Mira el reportaje acá: