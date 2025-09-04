“Hate” político: Las claves del reportaje de Chilevisión Noticias que generó impacto en redes sociales - Chilevisión

Un reportaje de CHV Noticias reveló detalles inéditos detrás del "hate" en redes sociales contra figuras políticas de diversos sectores, como autoridades de gobierno y candidatos presidenciales.

La investigación periodística, a cargo de los periodistas Nicolás Sepúlveda y Matías González, ha generado varias repercusiones en el mundo político y social.

A continuación, repasamos las claves del reportaje que generó impacto en redes sociales.

1. Los dichos sobre Evelyn Matthei

En julio de este año, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acusó una "campaña sucia" en su contra, luego que varias cuentas anónimas divulgaran registros diciendo que padecía Alzheimer. "Es una campaña coordinada, de muchas cuentas distintas, al mismo tiempo", expresó Matthei el 17 de julio.

2. La denunciante y su investigación



Una denunciante entregó sus testimonio tras recibir mensajes hostiles por parte de un grupo de cuentas anónimas y habría dado con las supuestas identidades de quienes están detrás de estos usuarios.

Según su investigación, distintas cuentas solo habría una persona que responde al nombre de “Neuroc”.

3 . Informe de Chile Vamos

Tras lo anterior, Chile Vamos elaboró un estudio interno que muestra a una serie de cuentas que estarían detrás del ataque cibernético a Matthei. El conglomerado analizó 70 perfiles, muchos de ellos anónimos, que habrían liderado una campaña de desinformación relacionada con la exalcaldesa de Providencia.

4 . "Neuroc" y "Patitoo Verde": Las dos cuentas en la mira

Dentro del listado de Chile Vamos aparece la cuenta de "Neuroc", perfil anónimo que no solo habría atacado a Matthei, sino que también a otras figuras políticas.

Según el conglomerado, el sujeto detrás de este perfil "actúa como fuente de datos y legitimación para el bloque republicano, siendo una cuenta madre que profundiza, investiga y prepara terreno para ataques posteriores".

Si bien en esta cuenta no se creó contenido con el falso Alzheimer, sí mencionó en una publicación la frase "Evelyn Alzheimer" y calificó a la candidata como "ultra izquierda con Alzheimer" y a Paula Daza la llamó "vocera oficial del Team Alzheimer".

La otra cuenta investigada es la "patitoo_verde". No está mencionada en el informe de Chile Vamos, pero llamó la atención por sus constantes publicaciones contra el gobierno y la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Este usuario posee más de 10 mil seguidores y la cuenta fue creada en agosto de 2016. Algunas cuentas "bots" se refieren a él como "mi patrón" o "jefazo".

5 . Repercusiones políticas tras reportaje de CHV Noticias

El trabajo periodístico de CHV Noticias generó varias repercusiones a nivel político. Candidatos presidenciales, parlamentarios y figuras del gobierno se han referido a la investigación.

Entre ellos, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, Jeannette Jara, Ana María Gazmuri, Andrés Giordano y Pamela Jiles.

6. Salida de Patricio Góngora de Canal 13

Durante la mañana de este jueves, Canal 13 informó la renuncia de Patricio Góngora Torreblanca al directorio de la señal televisiva tras el reportaje.

En el comunicado indican que "Canal 13 informa que hoy, jueves 4 de septiembre, Patricio Góngora Torreblanca presentó su renuncia al cargo de director de la compañía".

