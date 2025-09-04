Desde Gobierno a candidatos presidenciales: Las reacciones que dejó reportaje de CHV Noticias por "hate" político - Chilevisión

En el trabajo se mostró que tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

Un gran impacto y múltiples reacciones ha causado el reportaje de CHV Noticias titulado "¿Quiénes actúan en las sombras de las redes"?

En el trabajo liderado por los periodistas Nicolás Sepúlveda y Matías González se mostró que tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

Cabe señalar que hace unos meses la candidata presidencial Evelyn Matthei había acusado al Partido Republicano de "denostarla" e inventar que padece enfermedades.

Diversas personalidades de la política reaccionaron al reportaje de CHV Noticias

Jeannette Jara

La candidata presidencial del oficialismo manifestó que el reportaje refleja algo gravísimo, además de instalar odio de forma violenta.

"José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario", escribió en X la exministra del Trabajo.

El reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia. Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables.



José Antonio… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) September 4, 2025

Camila Vallejo

La vocera de Gobierno se manifestó en su cuenta personal de X, pero habló en representación del poder Ejecutivo. "Lo planteado por la investigación de CHV es muy grave y esperamos que los aludidos se pronuncien, especialmente el señor Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13".

Sobre reportaje de CHV, como Gobierno queremos señalar:



1. Porque nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei,… — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) September 4, 2025

Otros políticos que reaccionaron al reportaje de CHV Noticias fueron: Ana María Gazmuri, Andrés Giordano y Pamela Jiles.

El reportaje de Chilevisión confirma lo que se sospechaba: un ejército de bots de ultraderecha, a favor de Kast y el Partido Republicano, opera en las sombras, incluso con vínculos a Patricio Góngora (Patito Verde), parte de la plana ejecutiva de prensa de Canal 13, a quien… pic.twitter.com/9AvYpYf3XS — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) September 4, 2025

🛑 GRAVÍSIMO lo que acaba de revelar #reportajeschv sobre los bots de ultraderecha y sus ataques. Según la investigación periodística, el "jefe" de este ejército concertado de cuentas anónimas, sería Patricio Góngora Torreblanca, parte del directorio de @canal13. pic.twitter.com/OzaYDOI6jb — Andrés Giordano Diputado D9 (@AndresGiordanoS) September 4, 2025