Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias - Chilevisión

04/09/2025 12:16

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves se dio a conocer la renuncia de Patricio Góngora Torreblanca posterior a la emisión de un reportaje de CHV Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales a través de cuentas en redes sociales.

Comunicado oficial de Canal 13 

Canal 13 informa que hoy, jueves 4 de septiembre, Patricio Góngora Torreblanca presentó su renuncia al cargo de director de la compañía.

La estación agradece su gestión y el aporte realizado durante el período en que integró el Directorio, cargo que asumió en septiembre de 2023.

Canal 13 reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad.

Los grupos políticos detrás del "hate" en redes sociales 

Un equipo de Chilevisión Noticias investigó cuenas de redes sociales que están siendo usadas por grupos de interés para influir en procesos electorales.

Detrás de las cuentas sin rostro se descubrió el uso de bots para realizar campañas falsas en contra de distintas personalidades políticas.

04/09/2025

