¡Hasta este jueves tienen plazo! Shopee anuncia cierre de operaciones en Chile - Chilevisión

Shopee anunció este jueves y a través de sus redes sociales que durante este jueves 30 de octubre cesarán sus operaciones en nuestro país.

La empresa señaló que los usuarios tienen como tope hasta las 23:59 horas de esta jornada para realizar sus últimas compras, ya que pasado de ese plazo ya no será posible realizar nuevos pedidos.

Esto sorprendió a varios, pero también generó dudas e incertidumbre entre las personas que ya pagaron y esperan el arribo de sus productos. No obstante, la compañía aseguró que las compras concretadas antes de este periodo, seguirán siendo procesados y entregados según lo previsto.

"Tus compras serán cumplidas con normalidad, y el servicio de atención al cliente de Shopee continuará disponible para asistirte en cada etapa del proceso y responder cualquier consulta que tengas sobre el estado de tu pedido", se informó.

Marcha de Shoppe y cobro de IVA en comercio internacional

Cabe mencionar que la marcha de Shopee de Chile se da solo unos días después que comenzara a regir el cobro de IVA a bienes comprados en el extranjero y de forma remota por hasta 500 dólares.

Esto afectó a los usuarios de empresas como Aliexpress, Amazon, eBay, Shein y Temu, entre otras. Antes las importaciones de hasta 41 dólares eran internadas sin IVA y sin pagar aranceles asociados a la importación.