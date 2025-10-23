 “Molesta a las…”: Usuarios de redes sociales reportan malas experiencias con el Chavo del 8 del Metro y su agresividad - Chilevisión
23/10/2025 12:09

“Molesta a las…”: Usuarios de redes sociales reportan malas experiencias con el Chavo del 8 del Metro y su agresividad

En TikTok hay varios videos donde denuncian al sujeto de ser agresivo cuando no recibe la colaboración económica que pide.

Hace un tiempo se conocieron registros de un hombre que imita ser el Chavo del 8 y recorre distintas líneas del Metro de Santiago.

Ahí, el sujeto, quien viste las prendas características del recordado personaje de Chespirito, se moviliza con un parlante con la canción "que bonita vecindad", donde entrega volantes que indican que sufre una enfermedad y pide colaboración a los usuarios del tren capitalino. 

En redes sociales hay varios videos de él, donde en muchos casos los usuarios que suben el video lo hacen por lo curioso que resulta ver a un adulto representando al mítico personaje y que trae más de algún recuerdo a los actuales adultos que han disfrutado por años de la serie.

Sin embargo, varias personas comentan en estos videos malas experiencias con el Chavo del 8 del metro, donde se le acusa de ser agresivo hasta de acoso.

Usuarios reportan malas experiencias con el Chavo del 8 del metro 

A través de la red social TikTok muchos comentarios apuntan a la actitud del Chavo del 8 del metro, donde lo acusan de ser agresivo al no recibir dinero de los pasajeros y hasta de tener actitudes de acoso a mujeres. 

